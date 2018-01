Zoido respalda la actuación policial del 1-O y señala a los grupos de "resistencia organizada"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respaldado este jueves la actuación llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña, que tuvo lugar el pasado 1 de Octubre: "La profesionalidad y responsabilidad con la que han hecho hacer cumplir la Ley, ante la gravedad de la amenaza que se ha vivido en Cataluña, está fuera de toda duda".

"Se han cuestionado los ejes en los que se sustenta una sociedad democrática: la libertad, la pluralidad y la legalidad; la soberanía nacional y la integridad territorial, algo sin precedentes. Y ante este gravísimo desafío y esta amenaza a la democracia por parte de un Gobierno (la Generalidad de Cataluña) irresponsable, había que responder con toda la firmeza que otorgan el escrupuloso cumplimiento de la Constitución", ha justificado.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, ha dicho que las Fuerzas de Seguridad actuaron cumpliendo órdenes judiciales pero "el problema fue que determinadas personas intentaron impedir físicamente el acceso de la fuerza pública a los locales, por lo que las unidades de Policía y Guardia Civil tuvieron que salvar esa resistencia para hacer eficaz el mandato recibido".

"Me gustaría destacar que estas acciones activas de impedimento de acceso a las Fuerzas de Seguridad no se improvisaron, no fueron fruto de una reacción espontánea en cada punto de votación. Todo lo contrario, se trataba de acciones organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entre las más radicales, activadas para ese día concreto", ha continuado.

"Y no digo que todos los que estuvieran allí fueran radicales, pero sí que había radicales organizados infiltrados entre ellos. Incluso, algunos colectivos independentistas impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales", ha añadido, tras lo que ha señalado directamente a los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) de la provincia de Barcelona.

El ministro del Interior también ha valorado la actuación que tuvieron los Mossos d´Esquadra durante el 1-O. Según ha explicado, durante las reuniones previas a la jornada, los mandos de la policía autonómica manifestaron que tenían un "amplio dispositivo" preparado para la jornada, pero que desde primera hora de la mañana llegaron informaciones de que "su actitud era de absoluta pasividad y nula colaboración con los agentes de Policía y Guardia Civil".

Ha explicado que los Mossos actuaron en algunos colegios cuando su ya no tenía incidencia en el referéndum ilegal, es decir, después de la votación y el recuento; y ha recordado que ahora mismo hay algunos tribunales que están analizando la actuación de este cuerpo durante ese día el 1-O, incluso se da la circunstancia de que el entonces máximo responsable el Cuerpo, el mayor Trapero, se encuentra imputado por un delito de sedición.

Zoido no ha dado cifras sobre el número de agentes de las Fuerzas de Seguridad desplazados de manera extraordinaria hasta Cataluña, pero sí ha informado de que el coste total del operativo, incluyendo pago de alojamientos, dietas… ha ascendido hasta los 87 millones de euros.

Las urnas no aparecieron

También ha reconocido que las Fuerzas de Seguridad fueron incapaces de encontrar las urnas con las que se llevó a cabo el referéndum ilegal. "Es cierto que sin urnas no hubiera habido referéndum. Las urnas se buscaron, pero se buscaron urnas con unas características homologables a las de cualquier otra elección y las que se utilizaron no las cumplían", ha comenzado a explicar.

"La Guardia Civil y Mossos d´Esquadra las estuvieron buscando. Hoy en día ha cambiado mucho el tipo de mensajería. Ninguno de esos paquetes pudo llegar a nombre de la Generalidad ni a nombre de las organizaciones que dieron cobertura al referéndum (en alusión a Omnium o ANC). Tampoco entraron de forma normal en contenedores o por aeropuertos", ha proseguido.

Tras reconocer que se sigue sin saber cómo entraron en España las famosas urnas de plástico utilizadas en la consulta ilegal, apuntó hacia las miles de personas que se habían inscrito para apoyar en la infraestructura del mismo: "Había un censo de 40.000 voluntarios implicados en colaborar con este referéndum ilegal".

Agentes heridos y agradecimiento por el servicio

El ministro del Interior ha facilitado los datos finales de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos tras la jornada del 1-O. Según ha dicho, once agentes resultaron heridos, de los que una decena tuvo que estar de baja tras la mencionada jornada. Otros 431 agentes de Policía y Guardia Civil tuvieron que ser atendidos por diversas contusiones.

Por último, ha trasmitido su "agradecimiento sincero" a los agentes que han estado durante estos meses desplegados de manera extraordinaria en Cataluña. "Han tenido que vivir momentos difíciles por los actos de acoso que han sufrido allí. Agradecer el servicio que le han prestado a España y a la democracia. También a sus familias por el respaldo que les han dado".