El Mundo dice que "la ANC reclama más Mossos para hacer frente al Estado". El editorial es contundente. "El uso de los mossos ha sido uno de los mayores oprobios del procés" y mira que ha habido. "La ANC ha sido piedra angular del proceso soberanista no sólo por su capacidad para agitar la calle, sino por su participación en el comité estratégico del golpe. Su demanda resulta inquietante, dado que se trata de un cuerpo policial que ya ha demostrado que no tiene ningún reparo en encubrir actividades ilegales (...) Fue la dejación de los Mossos de sus obligaciones, unido el uso de escudos humanos en las concentraciones lo que derivó en las cargas del 1-O. La responsabilidad primaria recae en quien promovió una consulta que vulneraba la legalidad. De ahí que resulte muy preocupante que el independentismo no oculte el propósito de reincidencia en utilizar los mossos a su conveniencia. El estado está obligado a evitarlo". Y punto pelota, nada que replicar. Federico Jiménez Losantos no entiende las celebraciones al discurso de Torrent, un "clásico buscabidas separatista que ha hecho siempre lo mismo" que los presos o los prófugos. "Inés Arrimadas ha sido la única en denunciar que el golpista está desnudo". "Rajoy, Iceta y otras ruinas de la urnas se abonan a la brisa, al tono , al aire, a la esperanza… O sea, que insisten en no querer ver lo que está clarísimo: que en Cataluña el golpe sigue (…) No aprendemos". Rafa Latorre, por cambiar un poco de tema, habla de Garzón el Calimero, que va por las teles lloriqueando por que "a su partido no lo votan los obreros". En concreto Garzón se ha quejado amargamente de que la Barcelona obrera haya votado a Cs. "A Cataluña la solidaridad obrera llegó en barco para evitar que otros obreros fueran declarados extranjeros en su propia tierra". Y esta gente, que se manifestó en las calles con el desprecio de Garzón e Iglesias, "jamás tendrá la solidaridad que Garzón y sus socios han mostrado al nacionalismo reaccionario, segregador y burgués". Vamos, que se ponen a partir un piñón con lo más ricachón de Cataluña, xenófobos, egoístas, supremacistas, y todavía quieren que les voten. Hombre, Alberto, que la gente no es idiota.

El País está preocupado. "La izquierda se desmoviliza". Cuando no hay elecciones es difícil movilizarse. Félix Ovejero dice que tenemos un problema, además del nacionalismo. "La aceptación general del relato nacionalista". Bueno, la aceptación de ese relato es sobre todo en El País. Pero "algo ha cambiado últimamente. La ley parece haber persuadido a los independentistas de la importancia de los procedimientos (…) Se confirman las funciones pedagógicas de la ley. Y funciona". Mientras no venga Cebrián a jorobarlo vamos bien. Lo más curioso de hoy en el periódico de Prisa es que no menciona ni en un breve la reunión de su consejero editorial Rubalcaba con los golpistas. Qué cosas.

ABC anuncia que "Junqueras será inhabilitado en mayo si se le acusa de rebelión". Pues no queda hasta mayo. David Gistau dice que "Arrimadas no supo responder con acierto a la pregunta de un periodista de TV3 que reprochó a los diputados de Cs no cantar el himno". El Cara al Sol indepe, no el nacional, que es más fácil. "Como si ello fuera obligatorio, como si nadie pudiera sustraerse del zafarrancho patriótico y hubiera informantes policiales anotando los nombres de aquellos en los que no apreció emoción suficiente". "La pregunta que hizo el periodista de TV3 tiene interés porque los mismos independentistas que renunciaron a la señera tratan de apropiarse del himno como para sumar a otros catalanes en la lista de degollables. Y tal vez esto debería ser contrarrestado en el parlamento. A menos que haya alguien componiendo el de Tabarnia, entonces no digo nada". Tabarnia ya tiene himno, Gistau, "Que viva España" de Manolo Escobar. Alegre, desenfadado, nos lo sabemos todos, se lo saben en el extranjero, no hay que ponerse muy solemne para entonarlo, ¿para qué otro? Hermann Tertsch dice que la peña que manda y roba está temblando ante "la reacción de los españoles en las calles y en sus balcones. Un despertar de la nación que se articulara políticamente sería letal para sus intereses". Y a este susto atribuye el artículo de Cebrián que dice que hay que reformar la Constitución a toda leche, "antes de que la nación española pueda defenderla". Yo me andaría con ojo, la cosa está que arde y los españoles tienen muy mala leche cuando se cabrean.

La Razón dice que "detectan movimientos en las cuentas belgas de Puigdemont". A ver, debe costar un riñón la vidorra que se está dando en Bruselas el forajido. Dice el editorial que "es lógico que el juez Llarena quiera saber el ordenante y destinatario de esas transferencia", porque le da en la nariz que está robando como siempre de los fondos públicos. Como siempre, vamos. "Hay fundadas sospechas sobre le uso fraudulento de fondos públicos". Josep Ramón Bosch advierte de que menos bromas con Tabarnia. "Tan seria es la pretensión de separar España de sí misma como propone el separatismo como partir Cataluña en dos. Si alguien vuelve a plantear la DUI, que nadie dude de que los tabarneses pondrán en marcha un proceso para seguir siendo catalanes y españoles y la creación de la nueva comunidad autónoma bautizada como Tarbarnia. Tabarnia es la garantía de que habrá respuesta. Tabarnia llegará tan lejos como los independentistas quieran llegar. Tabarnia es su pesadilla como ellos han sido la nuestra". Significativo este verbo en pasado. Visto lo visto es la única solución. Ya tenemos las empresas y más que se vendrán. Los separatistas son una banda enferma de odio, de xenofobia, de supremacismo y no tiene cura, no hay más que ver el discurso de Maragall, lo que dicen en las redes. ¿A quién le interesa esa chusma como conciudadanos? ¿No sería mejor echar de España y la UE a Tractoria y que coman berzas? ¿No sería la solución para frenar otros nacionalismos que se están saliendo de madre? Al fin y al cabo es un trozo de terruño lleno de brutos con barretina en el que los españoles ya ni pisamos.

La Vanguardia dice que "Puigdemont presiona a ERC con su investidura a distancia". No les aburro con las especulaciones sobre Puchi. Hoy Rahola me sorprende. ¿Pues no dice que "nunca habrá suficientes denuncias contra los racistas y xenófobos"? Claro que para la portavoz separatista el racismo y la xenofobia se limita al color de la piel y la homosexualidad. ¡Liberémonos de Tractoria!