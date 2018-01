Ciudadanos ha congelado las negociaciones con el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado, que no apoyará a menos que los populares aparten a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica. "No seguiremos adelante si el PP no aparta a la imputada que tiene en el Senado, a la señora Barreiro. Es importante que el Partido Popular cumpla sus compromisos", ha indicado en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas.

El político ha insistido en que el Partido Popular se comprometió con Ciudadanos a que no habría ningún imputado por corrupción ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Gobierno, y la formación liderada por Albert Rivera exige la salida de Barreiro para poder negociar los presupuestos.

"Al señor Rajoy le cuesta cumplir con su palabra cuando se trata de problemas de corrupción, pero si quiere contar con Ciudadanos va a tener que cumplirla (...) Las conversaciones a día de hoy no existen, las hemos congelado porque el PP incumple el pacto de investidura", ha sostenido Villegas.

El portavoz de Ciudadanos ha subrayado que los populares no pueden "mirar para otro lado cuando la corrupción salpica de una forma tan intensa a un partido" y ha instado al PP a dar explicaciones, ver lo que ha pasado estos años y responder ante la justicia. "No es el caso Lezo: es el caso Púnica, el caso Gürtel, es el caso Bárcenas, es el caso de la destrucción de los discos duros. Estamos ante el caso del Partido Popular. El PP es un partido que tiene que dar muchas explicaciones de lo que ha sucedido durante todos estos años", ha aseverado.

Villegas también ha dicho que será una condición sine qua non para apoyar los presupuestos el que se destinen 500 millones de euros a mejorar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos es una reivindicación "justa y oportuna".

El político ha apuntado que los buenos resultados de Ciudadanos en las encuestas responden a que la población está respondiendo de manera positiva al proyecto de futuro "regenerador" de su formación, que evita -ha dicho- "poner la zancadilla a sus rivales". El objetivo de Ciudadanos, ha destacado, es sacar al Partido Popular del Gobierno, "sustituir al señor Rajoy" para lograr la regeneración democrática y llevar a cabo reformas en el país.