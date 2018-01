"'¿Que me tengo que hacer la cama?'. 'Sí, señor Junqueras, esto no es un hotel'"

Tras su primera noche en prisión, el líder de ERC se levantó y bajó a desayunar al comedor de su módulo de la cárcel de Estremera, donde se encuentra preso desde que el pasado 2 de noviembre la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela lo decretara.

Según pudo saber el diario ABC, un funcionario se le acercó y le dijo: "Señor Junqueras, suba a su celda, que tiene la cama sin hacer". "Ah, ¿que me tengo que hacer la cama?", preguntó el exvicepresidente de la Generalidad. "Sí, esto no es un hotel", le contestó el funcionario.

Ésta no es la única anécdota protagonizada por el político golpista que ha trascendido. También, según este periódico, en una ocasión pidió una camiseta porque quería jugar al baloncesto. Los funcionarios hicieron todo lo posible, pero no consiguieron una talla adecuada. Le dieron la más grande pero le quedaba "por encima del ombligo", detallan al diario de Vocento.

Al margen de esto, Oriol Junqueras no ha tenido ningún problema con el resto de los presos con los que convive con total normalidad. No así el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. El preso de confianza que fue designado para acompañarlo en la celda pidió a la dirección del centro penitenciario el cambio porque "no podía aguantar más" al líder de la ANC. Se accedió a la petición de este recluso, que manifestó que Sánchez era "insoportable" porque estaba "todo el día dando la matraca con el tema del independentismo". Con anterioridad, fue Sánchez el que pidió el cambio de módulo porque un preso había gritado "Viva España". La solicitud le fue denegada.

No es el único problema que ha dado el expresidente de la ANC. Según informó Europa Press, Sánchez tendría que responder ante la Comisión Disciplinaria de Soto del Real después de que los funcionarios de este centro descubrieran que "había vulnerado el conducto reglamentario para la salida de su correspondencia". También Junqueras. Instituciones Penitenciarias podría sancionarlos.

Por su parte el exconsejero de Territorio de la Generalidad, Josep Rull, contó en Catalunya Radio tras salir en libertad provisional que el menú de Estremera le hizo "sufrir mucho". "Salí con la boca llena de llagas. Era una comida muy flatulenta, para entendernos, un cocido de aquellos intensos. Recuerdo que el primer día nos dieron unas hamburguesas que estaban tan quemadas que se me rompió el tenedor". Los menús de Estremera combinan carnes, pescados y verduras. Durante las Navidades, hubo platos especiales.

De los exconsejeros de la Generalidad el único que permanece en prisión es Joaquim Forn.