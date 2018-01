Santiago González arremete contra Ciudadanos por no regalarle un diputado al PP

El Mundo abre hoy con la corrupción pepera. "Correa ofrece una confesión general de la corrupción en el PP". Sin entrar en detalles. Federico Jiménez Losantos habla de los "aficionados" que sostienen a Rajoy en el Gobierno. "Rajoy se convertirá mañana, superando a Felipe González, en el político que lleva más tiempo en el poder desde la muerte de Franco". En la encuesta que publicó ayer Voz Populi, "el PP aparecía por primera vez en su historia como tercera fuera en intención de voto, detrás de los Aficionados y de los profesionales del PSOE (...) Y cuando los aficionaos les ganan a los profesiones, éstos se retiran". Cuando les ganen, claro, de momento son sólo encuestas. Santiago González se suma a la guerra del PP contra Cs. "El PP y Ciudadanos están enzarzados en una batalla mayor que ha tenido como episodio más lamentable la negativa naranja a ceder un parlamentario para que el PP pueda formar grupo". Vamos, lo mismo que hizo el PP con Cs cuando los de Rivera tenían 3 diputados. "No han reparado en que el grupo del PP haría más fuerte a la oposición constitucional. O sí, pero no están en eso". No como el PP, que está en brava lucha contra los nacionalistas y por eso se dedica a zurrar a Cs mientras se deshace en elogios a ERC. Vamos, Santiago, que ya somos mayorcitos.

El País cuenta que "Rajoy y Sánchez abren una negociación de pactos de Estado". El editorial adelanta el fin de los tiempos de Rajoy. "La rutina de la corrupción que están exhibiendo los juicios coincide además con la percepción de agotamiento del liderazgo de Rajoy que se empieza vislumbrar en su partido. La enorme pérdida de votos en Cataluña y el ascenso de Ciudadanos como el partido que ha capitalizado el hartazgo del procés han sembrado la preocupación en el PP. El partido parece paralizado en la gestión y deja pasar el tiempo sin cumplir compromisos (…) Los presidentes autonómicos se incomodan. Y el habitual recurso de Rajoy a la inacción hasta que desaparezcan los problemas puede, en suma, no ser suficiente esta vez". O sí, que diría Rajoy.

ABC abre con la visita del Papa a Perú. "El papa, contra la corrupción: la política está enferma", ha dicho el argentino. Ignacio Camacho también se entretiene en desentrañar la riña PP-Cs. "La escasa estabilidad de la legislatura va a resentirse con este lógico pulso de los dos partidos que tiran del mismo lado de la cuerda (...) En política no hay duelos a primera sangre cuando suenan tambores de guerra. Y han sonado", dice. Bah, si el PP se corta un poco y le ponen una mordaza a Rafael Hernando verás como no llega la sangre al río. Isabel San Sebastián se recrea en el "zasca" que le endilgó Javier Fernández a Pedro Sánchez con el nacionalismo asturiano. "Con la afabilidad que le caracteriza, Javier Fernández ha dejado en el absoluto ridículo a su secretario general que se une a los podemitas en la exigencia de convertir el bable en lengua cooficial" y su "empeño de crear un problema nacionalista donde no lo hay". Este Pedro, no hacemos carrera de él.

La Razón dice que "la euroorden permitiría que Puidegemont delegue el voto en su investidura", que mejor dejarle pulular por donde quiera. Toni Bolaño nos informa de que al final cobra fuerza el modelo ventrílocuo, a lo Mari Carmen y sus muñecos sobre la investidura wasap. Pierden las nuevas tecnología frente a métodos convencionales. La Daisy o la señora Rogelia será Elsa Artadi, esa muchacha nueva que no se despega de Puchi. Marhuenda está alarmado con el viaje de Puchi "Hay que impedir que Puigdemont pueda viajar por Europa difundiendo su mensaje supremacista sin importarle el futuro y el gobierno de los catalanes y poniendo por delante sus propios intereses a los generales. Sabe que su futuro pasa por responder ante la Justicia". Los catalanes son los que le han votado, ellos sabrán. Julián Cabrera dice que Rajoy se la juega con Puchi. "Ha empañado su palabra garantizando que no habrá un presidente de Cataluña afincado en el exterior y está vez no puede fallar". Se admiten apuestas, señores.

La Vanguardia dice que "el fiscal pedirá la detención de Puigdemont si va a Dinamarca". Pues ha acertado, oye. Joana Bonet, la sustituta de Pilar Rahola, que se toma los lunes libres, está muy preocupada por el "odio" que se destila tras el golpe de Estado en Cataluña. "El insulto se ha convertido en herramienta de relación social válida y aceptada (...) Si siguen quedando impunes el insulto y la amenaza, no sólo resultará un prueba de dejadez propia de una sociedad convulsa que ha roto el principio de la convivencia". A buenas horas mangas verdes. Si hubierais denunciado el odio, los insultos, las amenazas que han recibido los no nacionalistas durante décadas, los insultos supremaciastas hacia otras regiones de España a lo mejor no habríamos llegado hasta aquí. Ahora que los agredidos responden vienen las quejitas.