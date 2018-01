El presidente del 'Parlament' rendirá pleitesía a Puigdemont en Bruselas

Los primeros pasos de Roger Torrent, el presidente republicano del parlamento catalán, se ciñen al esquema de confrontación de Carles Puigdemont. El expresidente regional maneja los tiempos. Mañana recibirá en Bélgica a Torrent. Hoy hace crecer el rumor de un retorno. Pide "diálogo" desde Copenhague, pretende que el Gobierno le proporcione una suerte de inmunidad judicial, regresar con todas las garantías de no ser detenido.

La retirada de la petición de la delegación de voto de Puigdemont ha suscitado toda clase de especulaciones sobre un golpe de efecto, un regreso para una investidura "normal", sin procedimientos telemáticos o por persona interpuesta. Esa renuncia al voto delegado ha propiciado que la Mesa del "Parlament" haya aplazado la decisión sobre el voto de los otros cuatro electos "fuera del país" hasta el jueves, cuando Torrent ya haya pasado por el refugio del candidato a la investidura.

El presidente de la cámara abordará la sesión con Puigdemont de primera mano, aunque no es previsible que obtenga información concreta sobre los planes del expresidente. En el caso de sus compañeros de fuga, Clara Ponsatí y Lluís Puig, de Junts per Catalunya, y Meritxell Serret y Toni Comín, de ERC, las respectivas formaciones barajan su renuncia para que no quede comprometida la mayoría separatista.

A la espera de acontecimientos, Torrent se abstiene por el momento de fijar fecha para el pleno de investidura, que debería celebrarse antes del 31 de enero, miércoles de la próxima semana. En ERC no pierden la esperanza de que Puigdemont recapacite y renuncie a la investidura a distancia, pero acatan los designios del expresidente, que quiere forzar la situación al límite y especula con sus próximos movimientos para ganar más atención mediática.