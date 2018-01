La policía sobre los 'narcopisos': "Es una epidemia”

"Es una epidemia, ha saltado la luz naranja", con estas palabras ha definido Serafín Giraldo, portavoz la Unión Federal de la Policía, la situación de los ‘narcopisos’ en el madrileño barrio de Puente de Vallecas. Los ‘narcopisos’ no son otra cosa que viviendas ocupadas en las que se trafica con drogas. Una palabra que lamentablemente se ha puesto de moda y que los vecinos de Puente de Vallecas o el Raval pronuncian más de lo que les gustaría.

En el último año, el aumento de este tipo deviviendas de la droga ha sido considerable. Pero ese no es el único problema, en estas zonas también ha crecido el tráfico de heroína, una droga que causó mucho daño en la España de los ochenta y que ahora estaría volviendo a asomarse en nuestro país, tal y como han relatado, este martes a Es la tarde de Dieter, portavoces de la Asociación de vecinos de Puente de Vallecas, Acción Reina Amalia del Raval y de la Asociación de vecinos del barrio Velluters, en Valencia.

20 'narcopisos' en tres meses

Los vecinos del madrileño distrito de Puente de Vallecas quieren soluciones para acabar con la situación de degradación que se ha intensificado en la zona en el último año. Se han llegado a contabilizar treinta y cuatro ‘narcopisos’ y solo en los últimos tres meses se han desarticulado cerca veinte puntos de venta de droga. En la actualidad, quedarían activos alrededor de catorce locales.

El presidente de la Asociación de vecinos de Puente de Vallecas, Jorge Nicario, ha asegurado en EsRadioque "estamos lejos de los años 80 pero se ve la vuelta a determinados consumos, como es el caso del fenómeno de la heroína".

Desde esta asociación de vecinos temen que se produzca un efecto llamada en el barrio y que acudan más traficantes de drogas y también nuevos consumidores. "Si se ve en los medios de comunicación que en Puente de Vallecas se trafica y se consume, evidentemente quien quiera consumir va a pensar que esto es un maravilloso oasis donde desarrollar estas actividades y eso es lo que no queremos pretender".

El Raval: 46 'narcopisos'

En el Raval, sus vecinos alertan de que se ha producido un aumento "importante" en el tráfico de drogas. El portavoz de Acción Reina Amalia del Raval, Milo Jiménez, ha relatado a EsRadio que se han contabilizado más de cuarenta y seis puntos de venta de droga. Jiménez ha afirmado que solo en la calle en la que se ubica su organización hay un edificio entero tomado para el tráfico de drogas. No solo eso, ha asegurado que "cuando se vacía uno aparece otro" en un lugar distinto.

"Tenemos como vecinos a traficantes" con estas palabras, Milo Jiménez ha lamentado que los delincuentes hayan pasado de estar en las calles a meterse dentro de casas privadas. En este sentido, ha destacado el aumento de la inseguridad, la suciedad yha criticado la aparición de jeringuillas "cerca de colegios o de zonas con niños".

Velluters: droga y prostitución

En el valenciano barrio de Velluters, también conocido como El Pilar, no tienen tan enquistada la problemática de los ‘narcopisos’ como en Puente de Vallecas o el Raval. No obstante, han denunciado un aumento del tráfico de drogas que va acompañado de prostitución. En declaraciones a EsRadio, el presidente de la Asociación de vecinos de Velleuters, Ricardo Bruguete, ha criticado que a pesar de las quejas de los ciudadanos, las autoridades no actúa en el barrio.

Ricardo Bruguete ha relatado que en barrio había una finca de la Generalidad Valencia y que allí vendían "droga a porrillo". Afirma que lucharon para desalojar a la gente que había allí pero que finalmente fue un incendio, que habrían originado los propios ocupas, lo que hizo que la policía los desalojara.

La policía reclama a los Ayuntamientos que actúen

Desde la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, ha afirmado en EsRadio que"la situación no es extremadamente alarmante pero sí que es preocupante" y cree que parte de la culpa del deterioro de los barrios es de los Ayuntamientos de estas ciudades. Giraldo ha reclamado que actúen: "se debe potenciar a la presencia de la policía local, en labores de prevención". También ha apuntado que sería importante potenciar la convivencia en estas zonas.