Un columnista de 'Vilaweb' llama "quinquis" a los diputados de Cs y el PP

Abrupto texto del filólogo y novelista Pau Vidal en el diario digital Vilaweb, adicto al proceso separatista. Según el autor, los diputados de Ciudadanos y del PP son una pandilla de "quinquis" de parque, marginales, abusones y ladrones. Escribe Vidal que "el quinqui ha dado un salto de calidad: está conquistando espacios de poder. (...) Con la atomización de los medios, ciertos códigos de conducta de la marginalidad han dejado de estar mal vistos y ahora puedes llegar a diputado sin dejar de comportarte como el Vaquilla".

También sostiene Vidal que "los nuevos quinquis del parlamento nos exigen el reloj y la cartera a gritos, con fachendería. Lo han aprendido en casa, en los hogares donde la pedagogía se imparte a golpe de 'tepartolaboca' y 'tutecallasporquelodigoyo' (...) Si echáis un vistazo a sus perfiles de Twitter, os sorprenderéis. ¿Cómo es posible que un parlamentario busque pelea como si fuese un carretero?".

Vidal incluye un enlace para sostener su pregunta retórica que lleva a una dirección de Twitter que no existe. Sin embargo, del tono general del artículo se infiere que no alude al diputado de ERC Gabriel Rufián sino a algún otro de Ciudadanos o el PP.

En opinión de Vidal, "insultar y provocar, mentir y amenazar, han sido las estrategias tradicionales del españolismo, que no las considera inmorales sino simplemente herramientas para conseguir el objetivo: quitarte el reloj y la cartera. Es decir, robarte el país". No podía faltar la alusión a Tabarnia, que el autor reduce a "tavèrnia". "Para estos nuevos quinquis con maneras de 'tavèrnia' (un arquetipo castellano secular que se reactualiza permanentemente: antes de ayer, Lazarillo, ayer, Torrente, hoy el Yoyas), el parlamento no es diferente de un plató de un reality".

Vidal alerta además de que Ciudadanos y PP "quieren reventar el consenso que preserva la lengua propia del país como el mejor instrumento para el ascenso social, presentándolo como una herramienta de marginación (...) Buscan el conflicto con una argumentación descaradamente supremacista".