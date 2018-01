Rivera reprocha a Rajoy que no llamase a González y a Aznar durante el golpe secesionista

Seiscientas personas, una cifra récord, han asistido este miércoles en el Hotel Ritz de Madrid al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que Eduardo Serra, el que fuera primer ministro de Defensa con José María Aznar en los años noventa, ha presentado con grandes elogios a Albert Rivera.

El líder de Ciudadanos ha tenido ocasión, durante el coloquio, de contestar a Mariano Rajoy, que a esa misma hora en Onda Cero le acusaba de no haber querido aplicar el 155. Visiblemente molesto, Rivera ha dicho que le "advirtió" al presidente del Gobierno de la necesidad de aplicar ese artículo de la Constitución antes de la consulta ilegal del 1-O, una vez que el 6 y el 7 de septiembre se había acometido ya el golpe institucional por parte de los independentistas en el Parlament.

"Le advertimos que el 1-O, si no controlaba los Mossos y los colegios, no iba a poder parar el referéndum ilegal, y a los hechos me remito. Hubo urnas y disturbios. Algún día el Gobierno nos tendrá que explicar la chapuza de sistema policial que aplicó ese día" ha asegurado Rivera, quien se ha mostrado "convencido" igualmente, de que "la desastrosa gestión del 1-O" ha perjudicado más fuera de España que la aplicación del 155.

Presume de relación con Aznar y González

En otro momento del coloquio, y cuando le preguntaron por los elogios que la Fundación FAES, presidida por Aznar, le prodiga, Rivera le ha dado la vuelta a la pregunta para interrogarse retóricamente por qué Rajoy no llamó "ni a Felipe González ni a Aznar" durante el golpe secesionista.

El líder naranja ha presumido de hablar con ambos y ha dicho que lo "raro" es que Rajoy no lo haga. En la misma línea, ha mostrado su "orgullo" por la presentación de Serra, de quien ha destacado que fue ministro con los gobiernos del PSOE y del PP, aunque lo cierto es que con los socialistas sólo llegó a secretario de Estado.