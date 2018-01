Garzón llora por carta a Ana Pastor por el bloqueo de PP y Cs

Alberto Garzón ha enviado una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para quejarse del Partido Popular y de Ciudadanos. El líder de Izquierda Unida ha pedido a la tercera autoridad del Estado que solvente la "parálisis" legislativa que provocan estos dos partidos que impide la tramitación de proposiciones de la oposición.

En una comparecencia en la Cámara Baja, Garzón ha explicado que hay muchas iniciativas legislativas de la oposición paradas porque la Mesa del Congreso, órgano que dirige Pastor, prorroga los plazos de enmienda a petición de PP y Ciudadanos. Algo que impide que esas leyes salgan adelante.

Que "actúe lo mas pronto posible"

Para intentar solucionar este problema, el líder de IU ha enviado una misiva a Pastor en la que le pide que acabe con esta "treta" que provoca un "parón en el Congreso en relación a la producción de nuevas leyes" y que supone "el cierre del Parlamento".

"Bloquean sistemáticamente la soberanía popular que reside en esta Cámara. Es gravísimo", ha afirmado Garzón tras asegurar que en más de "30 años" de existencia de su partido no se había visto en el Congreso"nada parecido".

Dice Garzón que Pastor "tiene la capacidad de evitar esta circunstancia" y le pide que "actúe lo mas pronto posible". Le pide que tenga un"rol neutral" y no partidista para permitir el "correcto funcionamiento del Congreso". "No es un problema técnico, es un problema político, no quieren que se aprueben determinadas leyes que no son de interés del Gobierno", ha añadido.