Zoido ha entrado en "pánico" y no pega ojo

El Mundo: "El Rey, Macron y Merkel, contra el nacionalismo y el populismo". El editorial muestra la satisfacción de Rosell. "El Rey afrontó ayer un asunto tan espinoso como el desafío catalán con un discurso sólido y muy europeista". El tema del día es la confesión de Ricardo Costa sobre la financiación del PP. El editorial cree que "el PP debe una explicación a la ciudadanía", aunque la verdad es que la sentencia de la ciudadanía ya estaba dictada. Arcadi Espada pone en duda la veracidad de tal testimonio. "La cosa no pasó de un banal, mas infame, ese lo sabía todo (...) La conciencia de Costa sabrá las razones por las que ha arrastrado vanamente por el fango a Camps". "La delación de Costa tiene un problema técnico: sólo está fundada en su crédito como hombre. Y hasta que no pasen al menos nueve años es improbable que alguien se plantee la posibilidad de creerle". ¿Tú crees Arcadi? Pues a mí me da que le ha creído todo el mundo.

El País trata muy ampliamente las "sombras sobre el pasado y el futuro del Partido Popular". "Costa admite que el PP financió las campañas con dinero negro" y "Rajoy ataca el revuelo interno con el anuncio de que será candidato". El editorial, al contrario que Arcadi, se cree a pies juntillas la confesión de Costa. "Camps negó ayer la acusación y habrá que esperar la decisión judicial. Pero la confirmación de los empresarios, de la trama y del secretario general del PP en esa época deja pocos resquicios de duda en la sede de la Audiencia Nacional". ¿Ves Arcadi como no es tan improbable que alguien le crea? El otro editorial es un tortazo en toda regla a Margarita Robles, que dijo que la comisión sobre los atentados en Cataluña era una frivolidad. ¿Qué le ocurre a esta mujer? ¿Es porque viene de Cs? No se entiende que con la querencia que tiene el PSOE por las comisiones de investigación al PP se niegue a esta. "La propuesta de Cs es una buena iniciativa", dice El País. "Los socialistas se oponen, sorpresivamente, para no debilitar la lucha antiterrorista, dicen, con la confrontación política". Robles, que te va a crecer la nariz por mentirosilla.

ABC dice que "el Rey defiende en Davos que España hace mucho que desterró los clichés y es una sociedad moderna, segura, pujante y con una democracia fuerte". El anuncio de Rajoy de ayer de que se va a presentar a las próximas elecciones es muy comentado en el periódico de Vocento. Isabel San Sebastián espera que no. "El PP todavía existe. El PP es posible. O lo sería si el instinto de supervivencia individual no hubiese prevalecido hace tiempo sobre los principios, las convicciones y la voluntad de preservar un gran legado político". Ignacio Camacho estuvo ayer escuchando a Rivera en el Ritz con el "Madrid de los conciliábulos de poder, el que siempre se arrima al sol que más calienta", el que "se siente en la necesidad de seguir las tendencias y acude a esta clase de citas no tanto a ver como a que lo vean". Pues tras dejarse ver, el jefe de Opinión también notó. Y notó una "sensación patente de cambio de ánimo, la mudanza del favor de unas élites que han dejado de ver a Rivera como un gregario y que nunca le han otorgado al marianismo el mismo plácet cortesano. Lo han aceptado igual que la mayoría de sus votantes como mal menor pero sin atisbo de entusiasmo", como sabe Camacho en su infinita sabiduría. "Está por ver si ese revuelo de cortinajes aterciopelados presagia un vuelco o se trata del enésimo barrunto falso". Menudo chasco como sea lo segundo. Mira que ir a arrimarse a un sol tan debilucho.

La Razón abre con una declaración del Rey. "La constitución no es un adorno". Marhuenda está feliz con Felipe. Las "palabras del jefe del Estado aliviarán las dudas que la perenne ofensiva separatista puede alentar. Porque en España prevalece la seguridad jurídica y las leyes son efectivamente aplicadas". Cristina López Schlichting está celosona de la profesora belga. "Es un consuelo percibir que no solo nosotros, los españoles, tenemos calado a Puigdi, sino mucha más gente ahí fuera". Yo lo vi primero. Cristina, que la envidia es un pecado capital.

La Vanguardia deja a su columnista Antoni Puigverd como un embustero y cuenta que Puchi tiene un escolta "que no le quita ojo" y que no intervino en la anécdota del tontaina de la bandera porque "al ver que le estaban grabando, dedujo que no tenían intenciones violentas y prefirió no actuar". Pero no sólo le escolta el mozo, sino que policías puestos por el Gobierno belga "le custodian en sus deplazamientos", cuando se va de mariscadas, cuando va a la ópera, vamos, en esa vidorra que se pega en Bélgica. Así que nada, señor Puigverd, séquese las lagrimitas, el forajido está bien cuidado. Fernando Ónega da cuenta del estado de ánimo de Zoido. "El Gobierno central tiene un temor que cada día se parece más al pánico, pánico al maletero del coche que no deja dormir al ministro Zoido".

A Pilar Rahola hoy se le va la pinza con los medios de Madrid, a los que zurra la badana por no obedecer las consignas del régimen nacionalista, que es a lo que ella está acostumbrada. "¿Cómo es posible que, al minuto siguiente de la surrealista respuesta del juez, y a los minutos del ministro Zoido movilizando la caballería por montaña, mar y cloaca, las ruidosas tertulias de Madrid no estén destripando todo este despropósito? ¿Se imagina la misma suma de hechos sobre cualquier otro tema? Quemaría el plató de La Sexta, se zurrarían las lenguas bífidas y las radios de la progresía recortarían el bigote del presidente". Y ahí ya empieza a desvariar. "Se compra todo, cárceles preventivas delirantes contra líderes pacifistas, 155 aplicado de la manera más salvaje, fiscales pidiendo décadas de prisión por un conflicto político". Cada día parece más perturbada esta mujer.