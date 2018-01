Rajoy "lanza a sus huestes a combatir barrio por barrio y puerta por puerta" a Ciudadanos

El Mundo dice que "dos de los prófugos dejan su escaño tras la decisión del TC". Dice Federico Jiménez Losantos que el lío que se ha montado responde a la costumbre de Rajoy de dejar "las grandes decisiones políticas en manos de los jueces. El resultado sólo puede ser el que vemos: los políticos hacen justicia dejando que lo jueces hagan política, como ni uno ni otros saben de lo que no les compete, todos lo hacen todo mal o, como decían nuestros abuelos, a la diabla, y así nos luce el pelo (…) Desde que Soraya ha asumido todo el Poder, encarcelando a Rajoy por propia voluntad en la prisión de Ayllón, todo está patas arriba". Y "el desastre continuará", vaticina. El editorial pide a Torrent que "cumpla la ley". "No es descabellado pensar que Torrent opte por retrasar el pleno de esta semana para ganar otros 10 días. Pero los lideres independentistas deberían dejar de mirarse el ombligo del fracasado procés y ponerse de acuerdo para buscar un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de sospecha y pueda dedicarse a gobernar Cataluña dentro de la legalidad". Total, soñar no cuesta dinero. Santiago González felicita a Rajoy por su audacia. "Los mismos que afeaban a Rajoy su cachaza, a veces con razón, le afean la imprudencia cuando trata de adelantarse a los acontecimientos (no corras tanto, mamón). Da la impresión de que una parte de la opinión pública española y de la publicada tiene más animadversión a Rajoy que hacia el golpista Puigdemont". Nombres, Santiago, da nombres. "Es deber de todo Gobierno evitar la consumación de un delito anunciado; el nuestro lo ha hecho y le ha salido bien". También Raúl del Pozo aplaude al Gobierno. "Nuestra historia siempre tropieza con el abismo, la incertidumbre es normalidad y, a veces, insólitamente, el Gobierno tiene razón".

El País dice que "los secesionistas insisten en Puigdemont como candidato". No, si cabezota es un rato. Xavier Vidal-Folch dice que "lo lógico sería que al final de la escapada, Cataluña contase con un nuevo presidente, uno que no esté encausado por la Justicia". Pero "la dirigencia independentista tiene relaciones tortuosas con la lógica. Antes de aterrizar en la realidad montará aún más números. Paciencia". Tranquilo, de paciencia vamos sobrados. Lo que no se ve claro es eso de que aterricen en la realidad. Carlos Yárnoz le arrea a Rajoy dos merecidas bofetadas por su comportamiento inexplicable con Ciudadanos. "Tiene lógica que Rajoy haya lanzado a sus huestes a combatir barrio por barrio y puerta por puerta a quien se apresta a destronarle (…) Lo que no tiene lógica es que esa guerra electoralista agrave el principal problema de Estado que sufre el país. Y por eso es inconcebible que PP y PSOE excluyan a Ciudadanos al consensuar la estrategia jurídica política frente al desafío secesionista. El excluido es, ni más ni menos, el partido que ganó las elecciones en Cataluña", manda narices. Tal vez sea el momento de que Rivera se replantee su apoyo a Rajoy en el Gobierno. El presidente ha antepuesto sus intereses personales al interés general, una irresponsabilidad imperdonable. Las pataletas en casita.

ABC dice que "el PDeCAT y ERC marcan distancias con Puigdemont tras el fallo del TC". Dice el editorial que Puchi ha sacado la "bandera blanca". "El fugado solo tiene dos opciones: entregarse a la Justicia para alimentar una ínfima posibilidad de comparecer en el pleno de investidura o ceder el paso a otro candidato sin las limitaciones propias de un prófugo". Isabel San Sebastián considera que "en esta ocasión el Gobierno ha estado a la altura de su responsabilidad y el TC ha demostrado pericia en el desempeño de sus funciones". "Puigdemont no será presidente", afirma. "Hasta los suyos lo dan ya por muerto. Es un personaje grotesco abocado a la cárcel o la fuga de por vida. Pero ha estado muy cerca de provocar un daño irreparable a la imagen de España. Hemos rozado el desastre". Es un desastre, Isabel. Y no ha terminado.

La Razón nos desvela "el plan Puigdemont: aplazar el pleno y devolver la pelota al TC". El cuento de nunca acabar. Dice el editorial que a Torrent solo le queda "proponer otro candidato o forzar a la repetición de las elecciones". Conociendo a nuestro Puchi, "nada permite suponer que acepte de buen grado la derrota", cualquiera sabe lo que pasa por esa cabecita peluda. Pero si la cosa se estanca, "obligaría al Gobierno a seguir manteniendo en vigor el 155", que visto lo visto va a ser lo mejor que les puede pasar a los catalanes . En el periódico más cercano al Gobierno, es Fernando Rayón el encargado de dorarle la píldora a Rajoy. "Toma la iniciativa y frena una nueva afrenta a nuestra democracia". También es Rayón el destinado a cumplir la orden de atacar a Cs. "Sigue en su estrategia de desaparecer cuando hay lío". Pero si ha sido el PP el que le ha dejado fuera, Rayón. Lo que hay que decir para satisfacer al jefe.

La Vanguardia dice que "el pleno de investidura se enreda en los tribunales". Cómo estarán las cosas que Francesc Marc Álvaro es el que hace la pregunta más lógica de día: "Si Puigdemont no puede ser investido, ¿por qué Madrid permitió que fuera cabeza de lista el 21-D?". Eso, Rajoy, por favor, aclárelo y, de paso, que Méndez de Vigo nos explique por qué le parecía tan chupi guay que se presentara a las elecciones.