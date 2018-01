Rivera: “Espero que el Gobierno no cometa el error del 1-O e impida una investidura fraudulenta”

Albert Rivera ha afirmado este lunes en Tele Cinco, durante una entrevista la víspera de la sesión convocada para el martes en el Parlamento de Cataluña, que "confía" en que el Gobierno, llegado el caso, "impida" la presencia de Carles Puigdemont, algo que sería, ha dicho, "una barbaridad". Para el líder naranja, el Ejecutivo no debería cometer, esta vez, "el mismo error que el 1-O" y debería impedir "una investidura fraudulenta".

De "inteligente y se sentido común" ha calificado Rivera la resolución del TC de este fin de semana que impide investir a distancia a Puigdemont. Unos elogios que el presidente de Ciudadanos ha vuelto a mezclar con el reproche al "patinazo" del recurso presentado el pasado jueves por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en su opinión "reconducido" por el Alto Tribunal.

Albert Rivera ha acusado a Carles Puigdemont de estar "poniendo por delante sus intereses personales a los de Cataluña y España entera" en lo que no ha dudado en calificar como "show" del líder de Junts Per Catalunya. Durante la entrevista con Pedro Piqueras, el líder de Ciudadanos ha fijado como prioridad el retorno al respeto a la Ley en Cataluña tras el "golpe de Estado" de septiembre y octubre y después de unas elecciones, las de diciembre, ganadas por primera vez en la historia por un partido no nacionalista, como el suyo.

"Que los golpistas no lideren la nueva etapa"

"Hay que pasar pagina del golpe, porque fue un golpe de Estado, y lo primero es que los golpistas no sean quienes lideren la nueva etapa" ha afirmado el líder naranja, que ha insistido una y otra vez en la idea de que el sistema electoral catalán (el mismo que rige en toda España) no ha permitido "formar Gobierno" a Inés Arrimadas, pese a tener más votos y escaños que el resto de formaciones.

En ese sentido, Rivera ha anunciado una ronda de contactos las próximas semanas con PP, PSOE y Podemos para abordar la reforma del sistema electoral, para lo que hay abierta esta legislatura una subcomisión en el Congreso de los Diputados.

Rivera ha señalado que las coincidencias son grandes en ese terreno con los de Pablo Iglesias, aunque ha vuelto a arremeter contra la formación morada por su posición en Cataluña. A su juicio, si los comunes de Ada Colau hubieran apoyado como presidente de la cámara catalana al diputado de Ciudadanos, José María Espejo, no estaríamos en la situación actual. "Nosotros, a un prófugo de la justicia no le convocamos a un pleno" ha afirmado tajante.