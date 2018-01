El disfraz de Puigdemont: "Peluca rubia, minifalda y tetas postizas"

El Mundo dice que "Puigdemont arrastra a la desobediencia al Parlament". Para variar. Y mientras, vacila al presentable. "Puigdemont juega al despiste en Instagram". El graciosete "utilizó la red social para difundir imágenes sobre su posible o supuesto paradero" poniendo de los nervios al pobre Zoido, al que trae por la calle de la amargura. Como numerito estrella, "la ANC llama a la movilización en el Parlament donde repartirá máscaras de Puigdemont". ¿Nunca se cansan de hacer el payaso? El editorial felicita al Rey por su cumple. "El Rey de una Monarquía útil y renovada". "La Corona como símbolo de la permanencia y la unidad de la Nación no es una frase hecha". Arcadi le da vueltas y revueltas al último rifirrafe entre Gobierno, consejo de Estado, TC… "Durante la larga maceración del asalto final a la democracia era frecuente que algunos miembros del Gobierno justificaran su inacción en la inexistencia de un hecho jurídico atacable". Ahora, "el Constitucional anula hechos que no se ha producido. Bien está (…) Es un esfuerzo inútil y melancólico tratar de saber si una conducta más severa del Estado habría evitado los incalculables prejuicios de la deslealtad nacionalista. Al fin y al cabo la falta de rigor del Estado fue compartida por muchos ciudadanos que solo se preocuparon por las consecuencias del asalto cuando empezó a ser un hecho del verbo echar". No nos regañes, Arcadi, ¿cómo iba a saber la gente normal que ahí arriba vivía tanto perturbado? El Gobierno decía que no iba a pasar nada.

El País dice que "el Parlament prepara un nuevo choque institucional". Ya viene siendo el pan de cada día. Xavier Vidal-Folch dice que no llegara la sangre al río. "Torrent no querrá ir a prisión ni un solo día como su antecesora; cumplirá la ley (esperemos). Puigdemont no volverá, contra lo que juró, y si lo hiciera sería a Estremera. Y el secesionismo no convocará elecciones". Bueno, pues ya les contaré mañana si Folch es adivino o no tiene ni pajolera idea. Al cumple del Rey no le da mucha cancha en portada, pero sí hay felicitaciones en el interior. De Rubén Amón, que dice que "adquirió una dimensión terapéutica frente a la psicosis nacional" el 3 de octubre. "El Rey se hizo necesario. Y se revistió de legitimidad. No ya preservándose a sí mismo de la guillotina, sino proporcionando garantías a la línea sucesoria de Leonor". Juan Francisco Fuentes también aplaude la intervención del Rey tras el golpe. "Demostró el coraje necesario para jugársela en un momento crítico asumiendo grandes riesgos". "La crisis catalana marcará el éxito o fracaso de su mandato". Pues lo tiene jodido el muchacho.

ABC felicita a Felipe VI desde su portada. "Felicidades majestad". "ABC se une a las felicitaciones a Felipe VI y reivindica su adhesión a la monarquía parlamentaria como parte esencial de su ideario editorial". Ya, hombre, lo contrario sería notición que nos distraería un poco del coñazo catalán. El otro editorial, el de Puchi, dice que "sacrificar a Puigdemont se ha convertido en una necesidad imperiosa en Cataluña". "El momento estelar de Puigdemont ha durado demasiado y el Estado ha consentido prolongarlo durante mucho más tiempo". Dice Rubido en su Astrolabio que "no pasa un día que no me encuentre a una persona que me pida encarecidamente dejar de hablar de Cataluña", que no podemos más. "No renunciaremos a nuestra obligación moral de informar, pero debemos rebajar el nivel del espectáculo de Puigdemont". Dios te lo pague.

La Razón felicita al Rey con un regalo envenenado. "El Rey vuelve seis meses después a una Cataluña bloqueada". Qué mala idea tienes, Marhuenda. Alfonso Rojo deja claro que todas estas tontadas sobre Puchi son porque nos aburrimos y hay que ganar audiencia. "Puigdemont no retornará hoy en parapente. Ni se colará en el parlament catalán con una peluca rubia, minifalda y tetas postizas". Hala, ya nos ha fastidiado el día.

La Vanguardia dice que "Puigdemont traslada a ERC la presión de su investidura". Menuda mosca cojonera. Dice Enric Juliana que "Puigdemont no solo quiere montarle un pollo al Estado; también quiere llevarse por delante a Esquerra". Sergi Pàmies, el tipo que entrevistó a Ferreras para insultar a Federico Jiménez Losantos, opina sobre el ataque psicópata que sufrió su compañera Rahola en RAC1. "Sergio Santamaría y Pilar Rahola emularon una situación típica de Sálvame. Santamaría hizo de Kiko Matamoros. Rahola, en cambio, buscó un cuerpo a cuerpo vodevilesco al más puro estilo Belén Esteban hard". Belén, defiéndete, no te mereces semejante comparación.