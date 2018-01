Como es habitual el PSOE presentó de forma pactada con Ahora Madrid una proposición que pretendía reprobar la actitud de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por impugnar de forma sistemática los acuerdos municipales con los sindicatos.

"La señora Dancausa no está doblemente imputada, también se negó a comparecer ante el Congreso de los Diputados el día 6 de abril de 2016 requerida por la Mesa a petición del PSOE. Esta señora se declaró en rebeldía frente a la representación del pueblo español", dijo el concejal socialista Ramón Silva, encargado de defender junto a Rita Maestre esta propuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Según Silva, esta actitud de Dancausa recurriendo acuerdos e iniciativas adoptadas por el Consistorio se debe a que "cuanto más acosada está una persona del PP por la corrupción, más barbaridades realiza".

"Señora Villacís, señor Almeida, ¿qué hacemos con las justas reivindicaciones de los empleados públicos?, ¿las desechamos? No, todas no: las que a ustedes les interesan se negocian y apoyan. En el PSOE también apoyamos la equiparación salarial de policías y guardias civiles aunque eso suponga que en los próximos tres años se van a dedicar 500 millones de euros a tal fin", señaló.

El edil socialista expuso que, diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid o a nivel estatal, en el Ayuntamiento se "bloquean" las mejoras de los trabajadores porque a Ciudadanos y al PP "no les parece bien que aquí haya acuerdos porque así, con una plantilla insuficiente y cabreada, continuará el deterioro de los servicios públicos. Y eso, con su eco mediático, lo convertirán en mala gestión de este Gobierno municipal y se supone que les rentará voto para las próximas elecciones. Es evidente que esa es su jugada", afirmó.

"Sus promesas son falsas"

Por parte del partido centrista dio la réplica al PSOE la concejal Silvia Saavedra, que es además letrada del Consistorio de la capital. Comenzó dirigiéndose a unos cuantos trabajadores que presenciaban en Pleno con pancartas. "Yo soy trabajadora del Ayuntamiento y el Gobierno de Ahora Madrid está mintiendo porque se ha comprometido a gastar más de lo que está permitido por la Ley de Presupuestos", dijo entre abucheos. "Se lo digo mirándoles a la cara: sus promesas son falsas. Les han prometido la luna y no se la pueden dar".

"Son falasas y así lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia", por lo que calificó de "insensatez" e "imprudencia" su proposición. La delegada del Gobierno -señaló- ha actuado conforme a la ley. "La abogacía del Estado ha considerado que está armado el recurso de la Delegación del Gobierno". Pero también los jueces. "¿Están ustedes poniendo en duda a los magistrados del TSJ?", preguntó a ambas bancadas de izquierda.

La Junta de Gobierno de Manuela Carmena "prometió a los trabajadores públicos algo que no podía hacer: una masa salarial superior a la permitida". Y zanjó: "No prometan la luna cuando no puedan darla".

"Un vulgar matón"

Muy duro fue también el portavoz del PP en su respuesta, especialmente con el PSOE. "Señor Silva usted hoy no ha ejercido como concejal del Ayuntamiento sino como vulgar matón" y le recomendó "cubrir su enciclopédica ignorancia informándose correctamente. Cuando uno está en el Tribunal de Cuentas no está imputado", señaló en referencia a lo que éste había afirmado sobre Dancausa. "Debería avergonzarse de la pamema que ha protagonizado", le espetó José Luis Martínez Almeida.

"Vienen ustedes a criticar justo hoy a una persona que con su acción judicial ha permitido que una interventora general a la que ustedes represaliaron por no compartir sus criterios políticos tenga que ser repuesta en su puesto de trabajo. Les debería avergonzar que hoy, con esa sentencia, vengan con esta proposición". Además Martínez Almeida afeó el hecho de que se pretenda reprobar a la delegada puesto que no puede acudir al Pleno a "defenderse". Así le dijo a la alcaldesa: "Para usted el entendimiento en política es reprobar a personas que no se pueden defender".

"La mejor reprobación no es el circo político que han venido hoy a montar -porque esto es un circo político, un matonismo político- es la que usted está sufriendo por parte de todos sus compañeros jueces, que le están enmendando la plana en decisiones y espero que haya llamado a Beatriz Vigo y le haya pedido disculpas por cesarle contra la ley".

El "error" de Carmena

Llegó el momento de la votación. El PP había pedido el voto individual y con él se materializó el error de Carmena. La alcaldesa votó en primera ronda con su grupo, ante lo que se registró un empate, pero en la segunda votación -en la que era necesario su voto de calidad- su posición no apareció en el sistema, con lo que la propuesta no ha salido adelante, ya que el PP y Cs han sumado 28 votos frente a los 27 del PSOE y AM, que tenía un edil menos porque José Manuel Calvo está de baja por paternidad.

Según explicó después en el Pleno, ha sido "un error" porque no ha pulsado "bien" la tecla verde del sí. La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, señaló a los periodistas que la votación ya no se podía repetir y que la propuesta se traerá de nuevo al pleno del mes de febrero, aunque se tendrá que variar la fórmula para cumplir con la normativa, según dijo la portavoz socialista, Purificación Causapié, que exigió a la regidora que pida disculpas a los empleados públicos.