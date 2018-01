La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,se encuentra durante esta semana de viaje por África visitando algunas de las misiones en las que se encuentran desplegadas actualmente las Fuerzas Armadas españolas.

Tras viajar a Gabón y tener que suspender la visita de Senegal por cuestiones técnicas, este miércoles ha llegado a Mali, donde los militares de nuestro país se encuentran en una misión de la UE adiestrando al ejército local que combate a los yihadistas en el norte del país.

Allí les ha agradecido la labor que realizan en su día a día y ha recordado que la seguridad de España también está en juego en la región africana del Sahel: "Las amenazas no están al otro lado de la esquina. Para defender la seguridad de las familias españolas hay que estar donde se origina el conflicto. Estáis defendiendo un intangible que solo se nota cuando no se tiene. Sin seguridad no hay justicia, ni sanidad, ni derechos y libertades".

Tras recordar que las Fuerzas Armadas "garantizan el derecho a la seguridad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", ha vuelto a confirmar el compromiso español con esta misión. "Hay que ayudar a las FAS malienses contra aquellos que quieren convertir el país en pasto del terrorismo y la criminalidad organizada. En el Sahel también deben tener la esperanza de tener un país estable en el que poder vivir y no tener que huir o emigrar", ha añadido.

En esta línea, ha recordado que ahora que la misión se descentraliza y los cursos de formación no sólo se realizan en Koulikoro,"la misión adquiere más complejidad", sobre todo teniendo en cuenta que los terroristas yihadistas han vuelto a recobrar fuerza en los últimos meses y la situación en el país está volviendo a complicarse. No en vano, Mali se encuentra en plenos días de luto oficial después de que el terrorismo causase 40 víctimas en el país la pasada semana.

Por qué hay militares españoles en Mali

La presencia española en Mali data del año 2013, cuando la Unión Europea puso en marcha la actual misión. Varios grupos yihadistas, en alianza con los independentistas Tuareg, se habían alzado en armas y estuvieron a punto de tomar el control del país. Llegaron a pocos kilómetros de Bamako, la capital. Una rápida operación francesa, con apoyo de otros países africanos, consiguió arrebatar a los yihadistas buena parte del país y hacerles retroceder hacia el norte.

La misión europea tiene como objetivo formar y adiestrar a las Fuerzas Armadas locales con el objetivo principal de ayudar a las autoridades locales a ejercer plenamente su soberanía sobre la totalidad de su territorio, así como ayudarles a poner coto al crimen organizado y a la amenaza que suponen los grupos yihadistas, con fuerte implantación en el área del Sahel. Por el norte de Mali siguen pasando buena parte de las rutas africanas del tráfico de armas, drogas y personas.