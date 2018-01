El Tribunal de los ERE planifica 94 sesiones hasta noviembre de 2018

Las previsiones del tribunal que juzga en Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por prevaricación y malversación de caudales públicos conducen a deducir que no habrá sentencia hasta diciembre de 2018, siendo optimistas porque no hay fecha obligada para dictarla y siempre que no haya motivos para nuevos retrasos.

De este modo, habrá casi un año de proceso continuado, e intensivo, para Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los demás procesados. En su transcurso, pueden coincidir las elecciones andaluzas y generales si son anticipadas y, en caso contrario, terminará en plena precampaña electoral andaluza cuando menos.

La planificación que este martes adelantó el tribunal que preside Juan Antonio Calle Peña resuelve, presumiblemente, dos cuestiones. La primera, que el juicio no se va a suspender como pedían algunas defensas, aduciendo que las nuevas pruebas solicitadas por las acusaciones, Fiscalía y PP andaluz exigían un parón para examinarlas y diseñar la estrategia jurídica.

La defensa de José Antonio Griñán y otro ex alto cargo de la Junta había solicitado incluso la declaración de nulidad del juicio por considerar que la instrucción del caso decidida por la jueza Núñez Bolaños, con el consentimiento de las instancias judiciales superiores, no correspondía a un juez de apoyo como Álvaro Martín, que fue el que efectivamente terminó la instrucción de la pieza considerada "política". No parece que el diseño de las sesiones supongan que vaya a aceptarse.

En la providencia de la que se hace eco Europa Press se da cuenta de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de juzgar el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha fijado el calendario de sesiones del juicio hasta el 31 de octubre de 2018.

Por tanto, no podrá haber sentencia, teniendo en cuenta los plazos habituales de estos casos complejos, hasta el mes de diciembre, lo que situará la resolución final del juicio en la antesala forzosa de las elecciones andaluzas, a celebrar en marzo de 2019, si es que éstas no son anticipadas. De serlo, las elecciones andaluzas se celebrarían con los 22 ex altos cargos sentados en el banquillo, sillas en este caso, de los acusados.

En la providencia cursada sobre la sucesión de las sesiones del juicio, cuya planificación había sido solicitada por algunas defensas para evitar las dificultades que otros tribunales ponen a los letrados, se fija el día 12 de febrero para reanudar el proceso y resolver definitivamente las cuestiones previas.

El tribunal, en su documento, recuerda que en el acta de señalamiento de juicio de fecha 23 de junio de 2017, se acordó que las sesiones del juicio oral darían comienzo el día 13, 14 y 15 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas en sesiones de mañana, y que una vez resueltas las cuestiones previas se continuaría el juicio los lunes y martes en sesiones de mañana y miércoles en sesiones de mañana y tarde.

Además, indica que el cumplimiento de este número de sesiones semanales requería, como era previsible en aquella fecha, la dedicación "exclusiva" de los miembros del tribunal al enjuiciamiento de la presente causa. Pero la dedicación exclusiva de las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles no se ha producido hasta el 5 de enero, "lo que ha impedido elaborar antes el calendario de sesiones del presente juicio".

Una vez dedicados todos los magistrados con "exclusividad", el calendario acordado, que incluye algunos días de Semana Santa y de la Feria de Sevilla, es el siguiente:

En febrero los días 12 y 13 (sesión de mañana), 14 (sesión de mañana y tarde), 19 y 20 (sesión de mañana), 21 (sesión de mañana y tarde), y 26 y 27 (sesión de mañana).

En el mes de marzo, los días 5 y 6 (sesión de mañana), 7 (sesión de mañana y tarde), 12 y 13 (sesión de mañana), 14 (sesión de mañana y tarde), 19 y 20 (sesión de mañana), 21 (sesión de mañana y tarde), 26 y 27 --Lunes y Martes Santo-- (sesión de mañana).

Para el mes de abril, el tribunal fija los días 2 y 3 (sesión de mañana), 4 (sesión de mañana y tarde), 9 y 10 (sesión de mañana), 11 (sesión de mañana y tarde), 16, 17 --lunes y martes de la Feria de Abril de Sevilla--, 23 y 24 (sesión de mañana), 25 (sesión de mañana y tarde), y 30 (sesión de mañana).

Para mayo ha previsto los días 2 (sesión de mañana y tarde), 7 y 8 (sesión de mañana), 9 (sesión de mañana y tarde), 14 y 15 (sesión de mañana), 16 (sesión de mañana y tarde), 21 y 22 (sesión de mañana), 23 (sesión de mañana y tarde), 28 y 29 (sesión de mañana) y 30 (sesión de mañana y tarde).

En junio, los días 4 y 5 (sesión de mañana), 6 (sesión de mañana y tarde), 11 y 12 (sesión de mañana), 13 (sesión de mañana y tarde), 18 y 19 (sesión de mañana), 20 (sesión de mañana y tarde), 25 y 26 (sesión de mañana), y 27 (sesión de mañana y tarde).

En julio, los días 2 y 3 (sesión de mañana), 4 (sesión de mañana y tarde), 9 y 10 (sesión de mañana), 11 (sesión de mañana y tarde), 16 y 17 (sesión de mañana), 18 (sesión de mañana y tarde), 23 y 24 (sesión de mañana), y 25 (sesión de mañana y – tarde).

Tras julio, el juicio se suspende hasta septiembre, cuando el tribunal ha fijado los días 4 (sesión de mañana), 5 (sesión de mañana y tarde), 10 y 11 (sesión de mañana), 12 (sesión de mañana y tarde), 17 y 18 (sesión de mañana), 19 (tarde).

Para el mes de octubre, la sala ha marcado los días 1 y 2 (sesión de mañana), 3 (sesión de mañana y tarde), 8 y 9 (sesión de mañana), 10 (sesión de mañana y tarde), 15 y 16 (sesión de mañana), 17 (sesión de mañana y tarde), 22 y 23 (sesión de mañana), 24 (sesión de mañana y tarde), 29 y 30 (sesión de mañana), finalizando el 31 (sesión de mañana y tarde).

Pero, el tribunal añade que podrían añadirse más sesiones al juicio superando por tanto la fecha del 31 de octubre "si las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, prueba documental, e informes de las partes se alargaran más de lo previsto". Queda ahora determinar las fechas concretas de las declaraciones de acusados, testigos y peritos.