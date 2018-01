Iglesias carga contra los que "lamen las pisadas del Rey y le felicitan por regalar un Toisón"

Los ataques de Podemos contra el Rey de España no cesan un día después de que Felipe VI celebrase su 50º cumpleaños entregando a su hija, la princesa Leonor, el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Un gesto que representa la continuidad de la monarquía y que desagrada profundamente a los dirigentes morados.

Tras las críticas de Pablo Echenique , este miércoles ha sido el propio Pablo Iglesias el que ha cargado contra el monarca asegurando que este gesto es "vergonzoso", que "no es adecuado", "que es de mal gusto" y que es una "tomadura del pelo". Y no solo eso, también ha atacado a los que "lamen las pisadas del Rey y le felicitan por regalar un Toisón".

"Tomadura de pelo"

El líder de Podemos, en unas declaraciones que ha realizado en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que es "vergonzoso" que "en un país en el que millones de ciudadanos están en situación de pobreza energética, en el que tenemos una de las tasas de desempleo mayores de la Unión Europea... haya algunos que tengan que lamer las pisadas del monarca, hincar la rodilla y felicitarle el cumpleaños por regalar un Toisón de Oro de 50.00 euros a una niña de doce años".

"Seguramente si tenéis hijos o hijas de doce años no os podéis permitir hacerle un regalo de 50.000 euros en forma de toisón de oro. Creo que no es adecuado, que es de mal gusto", ha añadido el líder de Podemos, que no lo ha dejado ahí.

Iglesias ha proseguido con su ataque añadiendo que "es impropio de un país avanzado, de una democracia del siglo XXI y nos parece una tomadura del pelo". "Hay gente que en España no llega a fin de mes, que no puede pagar la factura de la luz, que es víctima de deshaucios. No está la cosa como para comprar toisones de oro de 50.000 euros", ha finalizado.