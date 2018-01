La desesperación de Podemos

"Puigdemont, en vía muerta", sentencia El Mundo. "Esquerra se planta ante el ex presidente, cumple la ley y se niega a convocar su investidura". Puchi se cabrea y "dice que buscar un candidato alternativo sería una traición". ¿Te suena Rufián? Es la venganza en plato frío a tus 155 monedas de plata, un sonoro bofetón en esa cara de galán de telenovela venezolana. Dice Francisco Rosell en el mejor editorial de la prensa de hoy que "el independentismo acató la ley. Por primera vez" desde que se echaron al monte, los separatas "experimentaron un rapto de realismo que les aconsejó detenerse antes de estrellarse, y no después. Bien es verdad que Torrent no se acobardó porque le hayan convencido las bondades del Estado de derecho y el respeto a la pluralidad social de Cataluña, sino por miedo a la cárcel", pero eso es lo de menos, bien está lo que bien acaba. "Para camuflar la claudicación eligió la fórmula del aplazamiento" y nos endilgó el típico discursito de Puchi es el nostre president, estado represor, bla, bla, bla, no le fueran a partir la cara sus propias hordas enloquecidas. De nada le sirvió, porque "las bases", dice Rosell muy comedido en referencia a la pandi fascista que se concentró en la puerta del Parlament, "fanatizadas por años de adoctrinamiento no perdonan que se dé un paso atrás" y la liaron parda acunados por la policía golpista, los mozos de Trapero. Dice Rosell que "el caos por el que se despeña la comunidad catalana tiene un máximo responsable. Un pícaro, egoísta, mentiroso y cobarde que tiene secuestrado el presente político de Cataluña porque sus correligionarios se lo permiten, aterrorizados ante la reacción de sus votantes cuando descubran" que todo ha sido un cuento chino. Bueno, ahí discrepo un poco, señor Rosell. Junqueras, Rovira, Rufián, también pusieron su granito de arena el 26 de octubre. Y mientras en el manicomio del noreste de España se liaba la marimorena, "tenía lugar una preciosa ceremonia, la imposición en el cumpleaños del Rey, de la orden del Toisón de Oro a la princesa de Asturias" que ha enternecido a Federico Jiménez Losantos. "El encanto, el candor, la belleza, la seriedad, eso que toda la vida se ha llamado formalidad de la niña eran tan apabullantes que de inmediato le saltaron al cuello con los cuchillos cachicuernos de Twitter el famoso defraudador de la Seguridad Social Echeminga Dominga, y su amo Pablenin el Caraqueño, que como torvo cinéfago no pudo soportar esas imágenes". "El Rey es hoy el personaje más valorado por los españoles y Pablo Iglesias, el que menos". Será por eso que le ataca tanto. Como el PP con Cs. "Mientras él apoyaba a los golpistas catalanes para destruir España, el Rey salía en televisión a defenderla (...) Podemos y la ETA están con los golpistas de Tractoria. La mayoría de los españoles estamos encantados con Leonor". Podemos hace lo que puede para eludir el tema de Cataluña y habla de cualquier cosa que se ponga delante. Ese es su problema.

El País: "División, bloqueo y tensión para mantener a Puigdemont". "Asedio independentista al Parlament". Un poco de su propia medicina. El editorial intenta al principio explicar lo que pasó ayer en el parlamento catalán, pero se rinde enseguida. "Llegados a este punto del procés resulta ocioso pedir a las filas independentistas un poco de coherencia". Cebrián vuelve con la chorrada de la política. "Es la hora de la política", menuda sandez. Están las cosas en Cataluña para politiqueos. Mejor sería enviar un ejército de psiquiatras con un cargamento de tranquilizantes. "Se abren hoy fisuras formales en el independentismo, pero lo cierto es que ese bloque sigue apostando" por abocar a Cataluña "a la parálisis". "Este procés está agotando incluso a los ciudadanos que deseaban la independencia. Es un cansancio tóxico porque amenaza con desembocar en el desinterés de unos y otros por la política: una catástrofe". La catástrofe es que el primer periódico del país escriba estas tonterías. ¿De qué cansancio, de qué política habla? Lo que hay es un odio y una violencia desatada en las calles alentadas desde las instituciones por unos dirigentes enloquecidos. Y Cebrián hablando de política. O está senil y no se entera de nada o trata de ocultar la realidad, no se sabe qué es peor.

ABC nos da un respiro con una portada de cuento. "Leonor, te guiarás permanentemente por la Constitución", titula con una foto monísima de Leonor haciendo una reverencia a su papá. El editorial sí que habla de Cataluña, qué remedio. "Puigdemont ha contaminado hasta tal punto la política catalana que sus efectos tóxicos parecen irreversibles. Ha sumido al Parlamento catalán en un caos anárquico, y ha provocado una fractura en la sociedad catalana de tal magnitud que ayer extendió su metástasis hasta los propios partidos separatistas, enfrentados entre sí". Como si se matan. Y se empeña, haciendo de papagayo al PP, de que sea Arrimadas –que tuvo que salir escoltada entre insultos, para variar– ponga paz en este desaguisado. "Ciudadanos tiene en su mano la opción de desbloquear la situación e impedir la parálisis". Anda y que les den, a ver si ahora hay que sacarles las castañas del fuego a los indepes. No pasa nada porque pasen una temporadita larga sin gobierno. Ignacio Camacho me da la razón. "El separatismo puede prolongar cuanto desee este interregno; no parece que las cosas vayan mucho peor, tal vez al contrario". Y lo mismo Carrascal. "Por lo pronto, el 155 continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que entren en razón. Queda un largo trecho". ¿Ves Bieito? No hay que agobiarse. Que se zurren entre ellos los indepes, que las empresas sigan largándose de Cataluña, que Tabarnia se vaya consolidando. ¿A qué tantas prisas?

La Razón anuncia la "desobediencia a Puigdemont". Dice Marhuenda que "la situación de Cataluña es de absoluto bloqueo. Por un lado, Puigdemont quiere ser entronizado como el único líder y gobernar aunque sea por delegación. Por otro lado, el aplazamiento paraliza el reloj, dado que no se ha votado, pero deja el futuro en un limbo legal que será difícil de sortear, dado que la presidencia del Parlament mantiene el mismo candidato". Pues a esperar a ver a dónde llegan y a otra cosa, mariposa. Toni Bolaño narra como fue la jornada sangrienta. "Se rompieron hostilidades", "el cabreo fue monumental", "ruptura de la unidad de acción independentista" y como resultado, "asedio al Parlament al grito de 'chusma', 'fascistas', 'fuera'". Iba por Ciudadanos, pero a estos nazis les pasa lo que en la película de Los Otros, no se enteran de que la chusma son ellos. A ERC les cayó el consabido "traidores", el sueño húmedo de Puchi.

La Vanguardia dice que "la tensión estalla entre Puigdemont y Esquerra". La crónica, que firma Isabel García Pagán, muestra la cara miserable del periódico del señor conde. Cuenta los "enfrentamientos con los mossos, que no pudieron contener" a los violentos, pero elude los insultos a Arrimadas, que tuvo que salir escoltada. Una vergüenza si la hubiera, claro. Álex Tort muestra un poco más de decencia y dice que "especialmente increpados fueron los diputados de Ciudadanos", sin entrar en detalles. Y Godó dice en el editorial que a él lo que le importa es la pela. La pelea "afecta seriamente a la actividad económica de Catalunya". Godó, tú tranqui hombre, si ya te riega Rajoy del dinero con lo que nos quita a los demás de nuestros impuestos. De Rahola mejor ni hablamos.