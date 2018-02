Las entidades separatistas certifican la caída de Puigdemont

Traición. Carles Puigdemont está cada vez más solo, rodeado por un puñado de fieles cuyas maniobras topan con el peso de las consecuencias que cualquier desliz puede tener en el panorama judicial de los encausados por el golpe que retienen el acta de diputado, Carme Forcadell, Lluís Guinó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. De todos ellos, sólo el convergente Lluís Guinó no ha pasado una noche en prisión, ni siquiera la que sufrió la expresidenta del Parlament Forcadell antes de pagar una fianza de 150.000 euros.

El realismo se impone ante la vía penal y porque el bloqueo conlleva el riesgo de perpetuar el 155. Recuperar las instituciones es el objetivo prioritario del separatismo y no es el Gobierno quien se lo impide sino la obcecación de Puigdemont en anteponer su destino personal al colectivo. El legitimismo que tan buenos resultados electorales le dio es ahora el principal escollo para reiniciar el juego. Se lo advirtió Artur Mas poniéndose de ejemplo. El sacrificio de líderes es el combustible del proceso separatista.

Puigdemont ha intentado echar a las masas separatistas a las calles, pero carece de los resortes necesarios para controlar a las entidades. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y los Comités de Defensa de la República (CDR) no le aguantan el órdago y evitan el apoyo explícito. Si en la campaña electoral se impuso la libertad de movimientos de Puigdemont, ahora parece tener más peso en las bases separatistas el partido del preso Oriol Junqueras.

Mossos al margen, las asociaciones separatistas no mostraron especial músculo durante la no investidura. La ANC desconvocó la manifestación, Òmnium no estaba y los CDR levantaron la acampada frente al Parlament a las primeras de cambio, tras un partido de rugby amistoso con algunos agentes. No hay ambiente de cacerolas.

Doble lenguaje

ERC y el PDeCAT han resucitado, igual que el doble lenguaje. Si antes el nacionalismo decía una cosa en Cataluña y otra en Madrid, ahora les cuenta un cuento a sus bases y chatea la verdad en privado. El Puigdemont que insiste en su candidatura es el Torrent que dice que no hay más candidato que Puigdemont, puro postureo de cara a la galería.

Manda el colmillo parlamentario de ERC frente al grupo parlamentario de aficionados de los que se rodeó el expresidente de la Generalidad en un momento de suma debilidad del PDeCAT. Los dirigentes de la ANC y Òmnium dependen de la vieja Convergencia y ERC y la CUP controla más o menos a los CDR. Puigdemont está sentenciado. No es más que Mas y sólo él se interpone entre el separatismo y el poder.

Inhabilitación preventiva

Puede intentar que se repitan las elecciones, pero la sombra de la inhabilitación previa al juicio en el Tribunal Supremo que pesa sobre los encausados por el golpe ciega la posibilidad de que pueda repetir como candidato. En ese contexto, precipitar la repetición de las elecciones no le serviría de nada y pondría en riesgo el botín del 21-D, una mayoría de 70 diputados con la que reiniciar el proceso. No le queda salida más honrosa para defender su reputación, como dice en un mensaje al exconsejero Comín que doblar la cerviz.

Todo parece indicar que ha llegado al final de la escapada. Está amortizado. No da más de sí. Las urnas le dieron vida, pero el separatismo callejero le ha abandonado. El amarillo es tendencia, pero no hay Maidan. El movimiento procesista quiere volver a empezar y Puigdemont estorba. Sólo le queda la opción de tratar de influir en la designación de su sustituto/a. El escenario es similar al que se generó tras el 27 de septiembre de 2015, cuando las fuerzas vivas catalanistas se cargaron a Mas sobre la campana por capricho de la CUP después de haber celebrado un referéndum cuyos resultados eran un mandato insoslayable en la retórica republicana. Los 'cuperos' tenían entonces diez diputados. ERC dispone ahora de 32, dos menos que los del grupo de novatos de Puigdemont.

El "plan Moncloa"

Los mensajes de Puigdemont a Comín son inequívocos. Tanto en lo relativo a la derrota personal como en lo que afecta al "plan Moncloa". El expresidente regional espera "que sea verdad" que a consecuencia de tal plan y de su sacrificio, los golpistas presos queden en libertad. El Gobierno niega que negocie con los golpistas, pero del mensaje de Puigdemont se infiere que entre los separatistas se vincula la renuncia del fugado con la aplicación de una amnistía preventiva, la doctrina del socialista Miquel Iceta, a los Jordis, Junqueras y el exconsejero de Interior Forn. El PP celebra el fin del proceso y desmiente que esté en negociaciones con los golpistas para excarcelar a los presos tal como se desprende del siguiente mensaje de Puigdemont a Comín: "El plan Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad que gracias a esto pueden salir de prisión todos. Porque si no, el ridículo histórico es histórico".