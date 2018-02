Un general español asume el mando de la misión europea contra el yihadismo en Mali

Las Fuerzas Armadas españolas ya están al mando de la misión europea en Mali. El general de brigada Enrique Millán Martínez, que hasta ahora comandaba la Subdirección de Operaciones de Red, dentro de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de Tierra, ha tomado posesión este miércoles del mando de la misión, destinada a adiestrar a los militares locales para que puedan frenar el yihadismo en su país.

Con una dilatada e importante trayectoria militar a sus espaldas, ha estado destinado durante su carrera profesional en el Mando de Unidades de Montaña, en el Cuartel General del Eurocuerpo en Estrasburgo o en el Regimiento de Transmisiones n1 de Burgos. También ha estado desplegado en los Balcanes como observador de la ONU, en la misión de la UE en Bosnia-Herzegovina, o en la misión ISAF de la OTAN en Afganistán.

Al acto, celebrado en el Cuartel General de la misión EUTM Mali en Bamako, la capital maliense, ha asistido la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal; el ministro belga de Defensa -país que transfería el mando de la misión-, Steven Vandeput; el Comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (CMOPS), teniente general Fernando José López del Pozo; así como altos cargos de la misión europea y destacados miembros de las fuerzas armadas locales.

Según ha explicado a los medios de comunicación el propio Millán Martínez, horas antes de su toma de posesión, "estamos aquí para provocar un cambio en las Fuerzas Armadas malienses" y que "el país no se convierta en un santuario de terroristas". En esta línea, ha recordado que la misión europea es no ejecutiva, es decir, no tienen permiso para entrar en combate contra los yihadistas, y ha explicado que el Ejército maliense "no está bien dotados de material, pero esa no es nuestra misión".

La toma del mando de la misión europea por parte de los militares españoles -la segunda vez que España comanda la misión- ha supuesto un aumento considerable de las tropas que conforman el despliegue, en un momento en el que la situación en Mali parece complicarse y se ha venido registrando un importante aumento de ataques yihadistas contra las instalaciones gubernamentales y de las Naciones Unidas en las zonas cercanas al centro del país.

Exactamente, tal y como aprobó la pasada semana la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, se ha pasado de 137 efectivos a 292, convirtiendo a España en el primer contribuyente neto a esta misión europea. Hasta este momento, y desde el inicio de la misma, las FAS venían siendo el segundo contribuyente, sólo superado por el Ejército francés, que también tiene militares desplegados en la operación Barkhane.