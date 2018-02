El rapero podemita Pablo Hasel: "Los miembros de los GRAPO y ETA son mis ejemplos de resistencia"

Visto para sentencia el juicio contra Pablo Rivadulla Duro, en la música Pablo Hasel. Este rapero, más conocido por su amistad con Juan Carlos Monedero y otros líderes de Podemos que por la calidad de su producto y que debe su repercusión a una condena a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo que dictó la propia Audiencia Nacional, se enfrenta ahora a otros dos años y nueve meses de prisión y multas de hasta 40.500 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona.

Hasel se sienta en el banquillo por insultos al Rey Juan Carlos, a quien llama mafioso y asesino, o a las fuerzas de seguridad a las que califica de torturadoras. El acusado ha sostenido a preguntas de la Fiscalía que se refiere a la Monarquía "con esos apelativos porque es público y notorio que con dinero público se han financiado juergas y amantes, algo que se ha relatado en multitud de medios, incluso revistas del corazón, algo por lo que a mí se me quiere condenar".

El tema Juan Carlos el Bobón afirma que el monarca tenía amantes, era un capo y asesinó a su hermano menor. El rapero ha alegado que "medio país piensa lo mismo" y que escritoras "nada sospechosas de ir contra el Estado" como Pilar Urbano o Ana Romero han relatado estos episodios en publicaciones: "A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el Rey pida dinero público para irse de caza o pida dinero público para pagar el silencio de sus amantes, como Bárbara Rey. Si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, no habría cárceles".

El ejemplo de los GRAPO y ETA

El Ministerio Público ha analizado más de 1.900 mensaje en Twitter por su supuesto contenido delictivo. Hasel ensalza la labor de terroristas condenados del GRAPO o ETA. De acuerdo con su declaración, "cada uno tiene derecho a elegir a quién le represente y esos son los ejemplos que para mí representan la libertad".

Autoproclamado "comunista", busca esos ejemplos por las "duras condiciones que aguantaron en prisión". Ha ahondado en esta línea: "A mí los marines de EEUU me parecen repugnantes. Pero no voy a perseguir a nadie porque sean su ejemplo. Cada uno elige sus ejemplos y quién le representa en libertad".

La Fiscalía ha sostenido que la libertad de expresión encuentra limitaciones como la protección de la reputación y de los derechos ajenos. A su juicio, "Hasel ha invadido estos límites y por eso entiende que ha cometido delito y ha vulnerado la reputación de la Corona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Entiende que los mensajes incitan "a la violencia porque no se ha limitado a una serie de epítetos en sintonía con una ideología, sino que ha llevado a cabo un intento de movilización" y "no es bueno manifestar afinidad con movimientos anarcoinsurreccionalistas".

El acusado ha exhibido al término de la vista oral un tuit publicado en junio de 2013 por la Policía Nacional: "Ojalá se mueran o (una bomba)...es una mezquindad, una idiotez, pero NO ES DELITO ¿Por qué no les ignoras y bloqueas? Te cabrearás menos"

Por la libertad de expresión

Hasel ha hecho un alegato en defensa propia: "Esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar hechos verídicos. Si se han vendido armas a Arabia Saudí yo qué tengo que decir, ¿que son para garantizar una vida a la población? Los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos, los antifascitas. El error es que yo no sea un fascista que desea bombas a homosexuales o catalanes".

El juicio concluye con este discurso y una pila de mensajes ofensivos sobre la mesa: "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono", "¡merece que explote el coche de Patxi López!", "es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos" o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen", son solo algunos de ellos.