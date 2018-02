Vencido y desarmado el procés se ha acabado: ahora "empieza el mambo"

El Mundo, triunfal. "La ofensiva del Estado y la traición hunden a Puigdemont". Pablo R. Suanzes se pregunta si esta exhibición fue "un posado o un robado". "El descuido sospechoso de Comín". Dice el editorial que el "cinismo" de los indepes "ha quedado al descubierto con toda su crudeza". Rosell quiere dejar muy claro que la victoria no es del Gobierno, sino "una victoria nítida del Estado", es más, "pese a las torpezas cometidas por el Gobierno, la democracia española ha logrado hacer prevalecer la ley. Esto es lo que subyace a las confidencias de Puigdemont: el triunfo de la legalidad frente al rupturismo", no se nos vaya a crecer Rajoy. Anson rebaja tanto optimismo. Cataluña está hecha un erial. "Lo grave es que el secesionismo catalán no pasaba en 1978 del 8% y roza ahora el 50". Además, esa jauría fanática "está en la frontera de la violencia urbana y atemoriza a la ciudadanía sensata y trabajadora. La España fracturada no es una utopía ni una elucubración, es una realidad". Emilia Landaluce lo corrobora desde Barcelona. "Los fanáticos pasan de los pantallazos", el virus sigue ahí. Y Raúl del Pozo certifica: "El cisco continúa", "va a empezar el mambo" y los políticos "están a merced de los auténticos intransigentes", los monstruos que ellos mismos crearon. Veremos cosas que nos helarán la sangre, como diría la madre de Pagaza.

El País cuenta, además de la llantina de Puchi, que "la cúpula del procés puede ser inhabilitada a finales de marzo". Ya vendrá otra. Ramoneda aconseja al Gobierno que meta mano en la Justicia. "El gobierno debería hacer lo que esté en su mano para rebajar la presión judicial". Tomamos nota de por dónde se mete Prisa la división de poderes. Dice el editorial que la depre del "ciclotímico" icono indepe es un "golpe emocional para el independentismo". Cuidado con los golpes a los indepes, que son muy violentos. "Mucho tendrán que trabajar para conseguir que los electores no terminen dándoles la espalda mayoritariamente por considerar, con razón, que fueron la causa del grave daño infringido a la economía, la sociedad y la imagen de Cataluña". ¿De donde saca El País a sus editorialistas últimamente? ¿De Marte? ¿De Bélgica? Porque viven tan alejados de la realidad como el Payés Errante, como le llama Pepe García Domínguez. En las elecciones del 21-D ya se había producido el daño económico, el tío se había fugado, la república era un cuento y les votaron dos millones de personas. Eso es lo que hay. Y ¡alerta tabarneses! Revela hoy El País que el PP se propone destruir Tabarnia. "Tabarnia llega al Congreso. El PP plantea si se debe clausurar el modelo autonómico para impedir que nazcan nuevas comunidades". "Los partidos ven en Tabarnia algo más que un juego" y quieren combatirlo. Con el traidor PP a la cabeza. ¡A por ellos! Y no, Federico, El País no dice ni una palabra de la detención de su excolumnista de referencia, el presunto violador Tariq Ramadan.

ABC dice que "Puigdemont confiesa su derrota frente a España". "Líderes del PDeCAT le aconsejan que busque trabajo en Bruselas y se quede allí". Haz caso de los amigos, Puchi. Total, hablas idiomas, te dejan hoteles de lujo, la extrema derecha supremacista belga te reconoce como a un igual, ¿qué más quieres? Dice el editorial que estamos en "un punto de no retorno", que Puchi "hace mucho que dejó de ser creíble. Su campaña de victimismo alcanza ya un nivel de patetismo con tintes de tragicomedia". "El independentismo en Cataluña se ha convertido en un auténtico fraude para los ciudadanos de su autonomía, que no merecen más tomaduras de pelo". ¿Que no? Se merecen eso y mucho más por votarles, mucho, pero que mucho más. Isabel San Sebastián dice que "el golpista ha claudicado", que "los suyos lo han abandonado en su locura sediciosa, del mismo modo que él se desentendió de Junqueras". Cómo las gastan, los nacionalistas catalanes. Están dejando en bragas a los romanos con sus conspiraciones y traiciones. Y lo más importante, que ha quedado demostrado, como ocurrió con la ilegalización de Batasuna/ETA, que la firmeza democrática es más fuerte que la chulería, el victimismo o las provocaciones (…) Sólo hace falta ejercerla sin complejos". "Es probable que el proceso siga pese a todo adelante. Es incluso posible que, en caso de adelanto electoral, vuelvan a sumar mayoría los separatistas. Pero al menos ahora saben que quien se pone la ley por montera acaba en la cárcel". Que no es moco de pavo, como hemos podido comprobar.

La Razón cuenta "las 72 horas en las que ERC sacrificó a Puigdemont". "Tardá señaló, Torrent ofició las horas fúnebres, Comín ejecutó y Junqueras bendijo". Lo dicho, menudo peligro tiene ser indepe. Yo que Tardá tendría cuidado con Torrent, y si fuera Junqueras no quitaría ojo a Comín y así sucesivamente. Dice Marhuenda que los "mensajes son la prueba irrefutable de que el proceso está agotado y no tiene salida". Que "la suerte del proceso ya está escrita". "La vuelta a la legalidad no será fácil porque ambos partidos llevan cinco años dedicados a la destrucción del actual marco de convivencia", pero nos vamos acercando a la última temporada de la serie. Nos da La Razón una buena noticia que esperamos que se confirme. "Sanciones de hasta 600.000 euros por el asedio al Parlament. Interior revisa los vídeos para indentificar a los manifestantes que rompieron el cordón de seguridad y se enfrentaron a los Mossos". Más vale que Zoido vaya tomando cartas en el asunto de la violencia callejera porque se le está yendo de las manos, da la triste impresión de que está muerto de miedo y le queda grande el cargo.

La Vanguardia le da el tiro de gracia a Puchi. "Puigdemont confiesa en privado: esto se acabó". Dice el editorial que "es la hora de que los líderes del independentismo expongan la verdad". Y Puigdemont en particular "debe reunir el coraje necesario para exponer su auténtica visión de la coyuntura a sus seguidores. No a uno, sino a todos. Desde aquí le animamos a hacerlo. Por el bien del país". Echo un ojo a la columna de la histérica portavoz del procés, Pilar Rahola. Habla de Hitler, los judíos, el Holocausto. Es la prueba del algodón. Vencido y desarmado el procés se ha acabado. Al menos que no rueden una nueva temporada.