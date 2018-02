Federico desenmascara la "operación #perdonagolpismo del diario islamófilo de Soraya"

El Mundo dice que "diputados de Puigdemont piden también que se aparte". Qué dura es la vida, Puchi, en tus momentos más bajos hasta los amigos más cercanos te apuñalan por la espalda. Francisco Rosell se tira de los pelos con la última ideíca del "presidente florero", como lo llama Pablo Planas en Libertad Digital. "Se trata de formar Gobierno sin desvariar", por el amor de Dios. Federico Jiménez Losantos desvela la "operación #perdonagolpismo" del "diario islamófilo de Soraya", "pidiendo que el Gobierno entorpezca la acción de la justicia para que en Cataluña prosiga el Golpe de Estado que, Rajoy mediante, financia el Estado golpeado, pero con menos estrépito y menos república, no vaya la gente a echarse a la calle otra vez con sus banderas españolas". "A Tocomocho lo llamará el sorayeo tertuliano President de la Normalitat y el rebaño político-mediático se felicitará de que las aguas hayan vuelto a su cauce, es decir, que la minoría separatista catalana siga machacando tabarneses y destrozando España, pero sin que el Gobierno tenga la responsabilidad del 155, archivado para siempre. Iceta y Sánchez pedirán 'generosidad' con los golpistas encarcelados, Maridiálogo se hará eco del 'sentir general' por ella generado, Catalá le dará a la palanca de la tragaperras de los indultos de Gallardón y, tachán, saldrá el Gordo". Que se atreva el Gobierno y en las próximas elecciones no quedan del PP ni las raspas. Raúl del Pozo tranquiliza a Federico. "No hay tal plan Moncloa". Y no lo hay, cuenta Raúl, porque "un hombre que ha desempeñado el puesto de presidente del Gobierno" se lo ha dejado claro. "Si el Gobierno decidiera o bien algún tipo de medida de gracia para los que han organizado la sedición, o bien aceptaran un referéndum, aunque fuera para dentro de unos años, te aseguro que los barrerían. No hay otra salida que vencerlos". Pues como haya sido Aznar el que le ha augurado esto a Raúl que se agarre los machos Rajoy. Dijo que antes de que se rompiera España se rompería Cataluña y mira como está la región, hechita añicos. Un aparte de Cataluña para echar un cable a Arrimadas a través de Rafa Latorre ante "dos hombre bien barbados como Pablo Echenique y Ramón Espinar que le han explicado cómo ha de comportarse una mujer" con la gilipollez podemita de la huelga del 8 de marzo. "El decoro femenino elemental, dictan severos los pilosos, le obliga a asistir" a su movilización. Arrimadas y algunas mujeres no obedecemos órdenes de machitos podemitas y apoyamos lo que nos sale de las narices –por decirlo a lo finolis– sin dar explicaciones. ¿Queda clarito, Pablito, Ferreras y demás progresía autoritaria?

El País dice que "un grupo de incondicionales mantiene vivo a Puigdemont". Pues como sean los dementes del "hasta la ultima gota de sangre, president" hace bien en esconderse, de estos chalados nunca te puedes fiar. El recadero de Cebrián, Jorge Galindo, confirma las terribles sospechas de Federico. "La hora de los pragmáticos". "Que los moderados se impongan a los radicales". Para El País los moderados son los de ERC, los mismos que obligaron a Puchi a no convocar elecciones en octubre, los de las 155 monedas de plata, tócate. Un titular pondrá los pelos de punta a Federico. "El Gobierno confía en que se abra paso la vía de Junqueras. El Gobierno sigue con la misma atención los movimientos del mundo independentista catalán y especialmente las propuestas de ERC (...) Le interesa la apuesta de ERC para elegir a un Gobierno legal que llevaría el levantamiento del artículo 155". Firman Anabel Díez y Juan José Mateo. La operación #perdonagolpismo a todo gas.

ABC cuenta que "el CNI descifra el código secreto del imperio español", "la escritura en clave de las cartas entre Fernando el Católico y el Gran Capitán". ¿El CNI? ¿El mismo CNI que no encontró las urnas del 1-O? Pues ya podrían ocuparse de las cosillas que pasan ahora en lugar de hurgar en el siglo XVI, que para eso ya están los historiadores. Hay que jorobarse. Bieito Rubido avisa. "No hay motivo alguno para la euforia (…) El independentismo no se desactiva solo inhabilitando a los responsables que hayan delinquido, ni la semilla del odio a lo español será fácil de erradicar. Tras Puigdemont queda ahora todo el trabajo por hacer". Hermann Tertsch le arrea un soplamocos a Raúl del Pozo, probablemente sin intención. "Ayer los omnipresentes portavoces mediáticos extraoficiales de La Moncloa desmentían en coro que existiera un plan Moncloa". Puf. "De repente los golpistas más golpistas, la ERC de Junqueras y de Rufián es la parte moderada de separatismo. Ahora dicen que hay que ser generosos. Hay que salvar a los separatistas. Ya se oyen advertencias sobre los peligros del centralismo y el nacionalismo español". El plan de Soraya y Cebrián al descubierto. En el PP no van a tener España para correr.

La Razón cree que "Rajoy tendría que ampliar el 155 para desbloquear Cataluña si no hay investidura". A Marhuenda le entran las prisas. "El 155 no es una solución que deba prolongarse porque no fue esa, ni mucho menos, la intención del Gobierno". "Sería mejor para todos, especialmente para los catalanes, que se procurara el retorno a la normalidad democrática en el menor plazo posible". ¡Ay, Federico, el president de la normalitat, del que hablas, Marhuenda también está en ajo de la operación #perdonagolpismo! Toni Bolaño aporta datos del "plan B: Elsa Artadi de presidente y un conseller en cap de ERC". El pobre José María Marco no se entera de lo que se cuece en su periódico y pide "aprovechar la debilidad del nacionalismo derrotado en su voluntad independentista para articular una posición nacional, constitucional y democrática (…) Será cuestión de dotar a Tabarnia de entidad intelectual y política". Este buenazo de Marco no se ha enterado de que al PP le mencionas Tabarnia y le salen sarpullidos. Hasta quieren cambiar la ley para cargarse el proyecto antes de que crezca.

La Vanguardia dice que "ERC redobla la presión para que Puigdemont ceda el paso". Pilar Rahola sale de su mutismo y dice que ayer se quedó mudita porque necesitó "distancia para observar" las reacciones a los mensajes sobre Puigdemont. "¡Qué jolgorio en las televisiones del Arriba España! ¡Qué orgásmico gusto en la lengua bífida de Ciudadanos!", dice poniéndose grosera. "Y todo porque un hombre solo, en la soledad de su exilio, había tenido su momento". Vamos, que le faltó el canto un duro para ponerse a bailar tuerking con una farola, como los del anuncio. "No ha significado el abandono del president sino una catarsis que lo ha reforzado". Para mí que la locatis del procés se tomó algo más que tiempo para escupir su columna.