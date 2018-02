La reforma de la LOREG, la ley electoral vigente desde 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, fue una de las reivindicaciones en las que desde el primer momento coincidieron Podemos y Ciudadanos, aunque cada uno con sus matices. La entrada de ambas formaciones en el Congreso de los Diputados se tradujo, en ese área, en la creación de una subcomisión para el estudio de la misma, a la que pertenecenPablo Iglesias y Albert Rivera, evidenciando la importancia que para ambos reviste este asunto.

Sin embargo, pasado un cierto tiempo, ambos partidos tienen la sensación de que la subcomisión, lejos de agilizar los pasos para implementar esa reforma, los está "ralentizando" como confiesa en privado un importante dirigente de Ciudadanos. Por eso, Rivera anunció hace dos semanas una ronda de contactos con los tres principales partidos y la semana pasada cogió el teléfono para llamar a Iglesias -rompiendo una incomunicación de casi dos años- y concertar una primera reunión de sus equipos, que tendrá lugar este jueves en la cámara baja, con Irene Montero y Juan Carlos Girauta al frente.

Mientras tanto, desde Podemos flexibilizan sus propuestas y aseguran que acudirán a ese encuentro "con la mente abierta" y dispuestos a negociar. En las últimas semanas los morados han perfilado sus iniciativas y han renunciado a algunas de las iniciales como la de aumentar el número de diputados en el Congreso de 350 a 400. Este lunes, Pablo Echenique ha explicado que han "comprobado que modificar el reparto de escaños por provincia no afecta a la proporcionalidad del sistema en estos momentos".

En el partido morado también tienen claro que sin el PP no se podría tocar la Constitución, por lo que buscan medidas que no supongan la modificación de la Carta Magna. El jueves intentarán que Ciudadanos se una a esta estrategia para así poder avanzar, lo que creen haría que el PSOE se sume a su causa.

Cambiar la fórmula electoral dentro de cada provincia

De cara a esa reunión del jueves, Podemos también ha puesto sobre la mesa la opción de "cambiar la fórmula de reparto dentro de cada provincia, pasando de la fórmula actual que es la D`Hondt a la Sainte-Laguë". "Ese cambio tan sencillo", que no supondría una reforma de la Constitución, "aumentaría la proporcionalidad del sistema", ha añadido Echenique.

El método que propone Podemos fue creado por el matemático francés André Sainte-Laguë y se utiliza en países como Alemania, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia o Dinamarca. Es similar al método D’Hondt, pero se usan como divisores los números impares: 1, 3, 5,…., en lugar de los números naturales: 1, 2, 3.....

Con D´Hont, se da a los partidos más grandes una fracción de los escaños ligeramente mayor que su fracción de votos mientras que con el método de Sainte-Laguë la fracción es menor, por lo resulta más proporcional.

La modificación más fácil de implementar

Lo cierto es que la sustitución de la fórmula D`Hont por la Sainte-Laguë sería la modificación más fácil de implementar, ya que bastaría con modificar la LOREG con mayoría en el Congreso, algo que se podría hacer, incluso, sin el concurso del PP.

A juicio del experto en sistemas electorales Pablo Simón, editor de Politikon y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, se trata de un sistema que "mejora notablemente la proporcionalidad" y que en el caso de España "la mejoraría casi con efecto inmediato". Según su estimación, con ese sistema de reparto Ciudadanos hubiera tenido en 2016 más de cuarenta escaños, frente a los treinta y dos con que cuenta en la actualidad, mientras que el PP se hubiera quedado en 128, frente a los 137 que cimentan ahora el Gobierno de Mariano Rajoy. Aplicado a Cataluña, donde el número de diputados en cada una de las cuatro provincias no puede cambiar por una disposición del Estatuto autonómico, Pablo Simón no cree que alterase la actual mayoría en escaños del bloque separatista.

Ciudadanos

Ciudadanos celebra que Podemos haya renunciado al aumento del numero de escaños, porque siempre consideraron que no era razonable mientras no se redujese al mismo tiempo el número de senadores. Sobre la introducción de la fórmula Sainte-Laguë, lo consideran "digno de estudio" aunque en principio mantienen su propuesta de máximos, un sistema similar al alemán, de doble urna, en el que una mitad de los diputados se elegiría en una circunscripción única y la otra en distritos uninominales de no menos de 200.000 habitantes. Un cambio profundo de las reglas de la competición electoral que, por afectar a la circunscripción provincial, sólo se podría llevar a cabo con una reforma constitucional.

Por el camino, los de Rivera ven bien cualquier procedimiento que mejore la proporcionalidad y que lime la prima que el voto rural recibe actualmente sobre el urbano, más proclive a los nuevos partidos. Se da la circunstancia de que en Cataluña rige el mismo sistema, al no haber decidido esa comunicad cambiarlo en cuarenta años, y que tras la histórica victoria de Inés Arrimadas sobre el nacionalismo el pasado 21-D, los dirigentes naranja insisten en que con otra ley electoral el constitucionalismo podría haber formado gobierno.