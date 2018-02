Levy pide el boicot a TV3 y lamenta que no se interviniera

"Ya venía desde hace un tiempo meditando mis apariciones en TV3 y desde luego lo que vi el sábado fue la gota que colmó el vaso". Así explicó Andrea Levy su decisión de no asistir a la televisión autonómica catalana. En Es la tarde de Dieter, la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP criticó el trato que recibió la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en el programa ‘Preguntas Frecuentes’ emitido el pasado sábado por la noche.

"Ahí se traspasaron todos los límites de lo que se puede preguntar de forma ofensiva. Las preguntas que se le hicieron respondían más a un linchamiento hacía una representante pública", afirmó Andrea Levy que, además, cuestionó por qué a otros invitados no le preguntan por distintas cuestiones: "No he oído nunca que a Luis Llach le pregunten por sus familiares franquistas y tampoco se le pregunta a Marta Rovira por su deficiente conocimiento y expresión en lengua castellana que también es oficial en Cataluña", subrayó.

En este sentido, la popular apostó por una mayor neutralidad en el trato. Algo que, lamentó, no es así. Por ello, Levy se niega a acudir a los programas de TVE3. "Es para no justificarles la pluralidad porque al final si yo asisto dicen mira hay alguien del PP, de Ciudadanos o no nacionalista y esto es muy plural pero lo cierto es que esto no es así", argumentó.

El 'no' del PSOE pesó más que la opinión del PP

La popular catalana desveló que ella era partidaria de intervenir TV3 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Levy afirmó que sus compañeros del PP de Cataluña también estaban a favor porque conocen cómo funciona la televisión autonómica y "cómo traspasa los límites del la objetividad". No obstante, lamentó que durante la negociación de la aplicación del 155 con el PSOE una de las condiciones que pusieron los socialistas es que quedaba fuera la intervención de la televisión pública, como ya desveló este diario.

"Yo no puedo entender que todos los ciudadanos del público que van a estos programa de TV3 vayan con un lazo amarillo. Oiga es que ni en Corea del Norte consiguen tanta uniformidad", apostilló.