Podemos, lacayo del nacionalismo, "corre" a salvarlos de Tabarnia

El Mundo dice que "el Gobierno advierte a Torrent de que su situación es 'delicada'". Que debería cuidarse un poco. Lo de TV3 con Arrimadas tiene a los columnistas muy, pero que muy cabreados. Qué hace Arrimadas dejándose maltratar en esa cámara de tortura inquisitorial día sí y día también es un misterio. Dice Federico Jiménez Losantos que tanto Andrea Levy como Cayetana Álvarez de Toledo han dicho en esRadio que se niegan a ir "a esos programas en los que linchan a Inés Arrimadas cada vez que va". Esa cosa que llaman televisión autonómica "es uno de esos chollos televisivos con los que buenafuentes y piqués saquean a la inferior raza española, que les ríe las gracias y le paga por escupirle". "Escupiqué", como llama Federico al futbolista racista, "se ha erigido en filósofo del Prusés tras atacar al 'club de Cornellá', que así llama la aristocracia de Tractoria al Espanyol". "Son lo que son. Efectivamente, son –somos– de Cornellá y de Tabarnia, o sea, de España, no de Tractoria ni de Qatar. Y si no tuviéramos Gobiernos eunocoides, en el Nou Camp, edificado donde no se podía gracias a Franco, socio de honor y dos veces medalla de oro del Barça, no se hubiera silbado nuestro himno ni abucheado al Rey, porque se hubiera cerrado ese campo franquista y expulsado al FC Tractoria de la Liga y la Copa. Con el dineral que nos roba Montoro, la cadena golpista revisable lincha a Arrimadas e insulta a la Princesa Leonor (…) Ni un euro más para Escupiqué". Santiago González cree que "algo les pasa con Inés Arrimadas en la Radiotelevisión de las 1.000 colinas". Lo mismo les ha sentado mal que ganara las elecciones a los independentistas, vete a saber, con esa pandilla de fanáticos chalados nunca se sabe. "TV3 no es una televisión; es una máquina sectaria de destrucción del discrepante" y una "asignatura con la que no se atrevió el 155". "Cerrar TV3 sería un ejercicio de salud pública". Y mientras, que Arrimadas deje de ir a que la maltraten y la humillen como si fuera una televisión normal. No se entiende qué se le ha perdido en ese nido de víboras, allí no va a ganar ni un solo voto.

El País anuncia que "el PNV quiere el derecho a decidir en el nuevo Estatuto". Vamos, que de recoger las nueces del árbol que agitaba ETA ahora quiere recoger las del separatismo catalán. Menudos aprovechados son estos del PNV. El editorial atiza al PP por utilizar las víctimas de delitos comunes "como escudos humanos políticos para momentos de dificultad ante la opinión pública" en relación a la que han liado con la prisión permanente revisable. Su "obsesión" solo responde "a una estrategia que le ayude a desestabilizar a Ciudadanos, igualmente oportunista en su súbita urgencia por endurecer el Código Penal. En momentos de especial amenaza en las encuestas, el PP mueve ficha con la vista puesta en recuperar a sus votantes, no en el interés general". Pues, sin que sirva de precedente, tiene razón El País. Al PP últimamente sólo le mueve el odio al partido que lo mantiene en el Gobierno. Lo del sábado enviando a todo el ejercito pepero al Premio Gregorio Ordóñez porque habían invitado a Rivera fue para echarse a llorar.

ABC dice que "Sánchez agita la memoria histórica para ganarse a la izquierda". ¡Qué me dices, no me lo puedo creer! Alfonso Bullón de Mendoza le echa una regañina. "No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace 42 años". Fíjate, Pedro, tres añitos tenías, ni te enteraste. Curri Valenzuela da cuenta de lo mal que están las cosas entre el PP y Ciudadanos. Pero mal, mal. "El PP ha declarado la guerra a Ciudadanos". Hasta Rajoy, que no tiene pinta de ardor guerrero, está de los nervios y "aprovecha sus apariciones públicas para acusar a Cs de carecer de ideas propias y de revisar continuamente sus principios y quiere que los suyos le secunden en esas críticas. Pincha en hueso", dice Curri. "Los barones regionales y los candidatos a alcaldes también han leído la encuesta del CIS. Saben que solo gobernarán si Cs les apoyan y no tienen ninguna gana de meterse en esa bronca". Pues quién lo diría. A Arrimadas la tienen frita.

De hasta qué punto de locura ha llegado el PP con Ciudadanos da cuenta La Razón. "El PP tantea 'investir' a Albiol para desgastar a Arrimadas". Pobre Albiol, lo que tiene que aguantar este hombre de su propio partido. Marhuenda, fiel vocero de Rajoy, dice que "es obligación de Arrimadas, en tanto que partido más votado, dar un paso y optar por la investidura". Aunque numéricamente no sirve para nada, "permitiría que el reloj se pusiera en marcha". No recuerdo que Marhuenda presionara a Rajoy cuando se vio en la misma situación, habrá que dar un paseo por la hemeroteca para poner a prueba la honradez de esta opinión. Antonio Martín Beaumont se une al coro. "Cierto que no suma, pero también podrían reivindicar su victoria en votos y escaños, visualizar la existencia de la voz constitucionalista y dejar para la historia actas cargadas de defensa del Estado de derecho, de regeneración y lucha contra la corrupción". Suena a música celestial si no fuera por los intereses que les mueve. Abel Hernández se quita la piel de cordero. "No faltan ya electores que empiezan a preguntarse, a la vista de la pasividad e inanidad de Arrimadas, por la utilidad de su voto". ¿Sí? Pues no dicen eso las encuestas, pero vamos, si quiere Albiol se repiten las elecciones y lo comprobamos.

La Vanguardia dice que "Sánchez seguirá en prisión al apoyar JxCat la vía unilateral". A los nacionalistas les está poniendo ya de los nervios Tabarnia. "Tabarnia deja su rol satírico y convoca una manifestación", dice el periódico de Godó. Critica que TVE informara sobre el tema. Lo más llamativo es que el partido esclavo de los supremacistas, Podemos, "corrió a registrar preguntas al ejecutivo. ¿Qué es Tabarnia? ¿Dónde está Tabarnia? ¿Cómo valora el Gobierno las relaciones de España con Tabarnia? ¿Cómo valora el Gobierno la degradación de RTVE?". ¿Es que Podemos es el lacayo de los indepes y quieren hacerles el trabajo sucio? Ellos saben hacerlo solitos, Pablo, no necesitan criado.