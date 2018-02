Cs y PP, a punto de llegar a las manos: "Que rompan si tienen valor"

El Mundo dice que "el PNV se destapa y plantea una independencia de facto". Para ser justos, ya lo adelantó ayer El País. Dice Francisco Rosell que "el nacionalismo no se sacia nunca" y "cuando percibe debilidad en el Gobierno central, aprovecha para poner un precio desorbitado a su apoyo". Parece un documental sobre animales salvajes. Esta vez se han desmelenado y piden el oro y el moro, "una independencia de facto". Rosell avisa a Rajoy de que se ande con ojo, "el beneficiado sería otra vez Cs", que no está el horno para bollos. Arcadi Espada pone el ojo en TV3, totalmente desmadrada tras la victoria de Arrimadas en las elecciones catalanas. Esta tele es "el artefacto más eficaz del adoctrinamiento nacionalista en Cataluña, más incluso que la escuela". "Antes de que el independentismo fracturara civilmente Cataluña, TV3 y Catalunya Radio se habían anticipado en la labor". Así que "Ciudadanos y la antinación tabarnesa deben centrar sus esfuerzos en la denuncia de la indignidad de la radiotelevisión pública, de la indignidad de muchos de sus métodos y del fake global en el que se ha convertido su programación". Para ello se le ocurre una idea genial. Que Tabarnia se dote "de una televisión propia". La cola para entregarte el currículum va a ser más larga que la del hotel de Plaza España. Jorge Bustos hace la crónica de la vuelta al cole de los diputados tras unas largas, largas, muy largas vacaciones. Estarán descansadas sus señorías. Dice que la novedad es que el "rifirrafe más cruento" fue el protagonizado entre Rivera y Rajoy. Cuando Rajoy le dijo a Rivera que se confundía de adversario en Cataluña –consejos vendo que para mí no tengo– "un aullido eléctrico recorrió la bancada pepera, ascendió en forma de nubarrón, chocó contra el techo agujereado del hemiciclo y se licuó en una ovación catártica que nos dejó a todos empapados. Si las palmas de las manos y los culos obedientes pudieran hablar, sus palabras cursarían más o menos como sigue: '¡Por fin el jefe le ajusta las cuentas a ese insolente jovencito!'. Hace tiempo que Ciudadanos es el partido más odiado del Congreso. Un privilegio que Rivera debe administrar con delicadeza". Bueno, por ahí parece un digno discípulo de Rajoy. El presidente se pone fuera de sí y el otro ni se inmuta.

El País se temió que llegarían a las manos. "La ruptura de Ciudadanos con el PP amenaza la legislatura". Divorcio a la vista. Pues hala, a elecciones, que llevamos un montón de tiempo sin votar mientras los catalanes lo hacen a todas horas. "Estamos muy alarmados", dijo Girauta ante la actitud del PP. "Que rompan el pacto si tienen valor", cuenta El País que le dijo un pepero con su habitual chulería. Rubén Amón dice que "el aliado ha mutado en rival" y "la legislatura se antoja amenazada". Aunque cree que Rajoy aguantará el tirón, como siempre, porque "un adelanto electoral beneficia descaradamente la coyuntura de Ciudadanos y a Rivera". En el editorial le arrea un bofetón al PSOE dejando claro que el periódico "apoya por sentido de responsabilidad español y europeo" la candidatura de Guindos. Aunque sus genitales no sean del gusto de Margarita Robles, como diría Albiac.

ABC sigue apostando por Cataluña a riesgo de espantar a la clientela en el quiosco. "El miedo a la prisión ablanda al independentismo". Mayte Alcaraz critica que Pedro Sánchez pegue "bofetadas a Rajoy en la cara de la buena imagen de España. Como De Guindos es varón ha dicho que prefiere en el BCE a una mujer". Hasta los mismísimos de la dictadura feminista estamos, oiga. Isabel San Sebastián analiza la gresca entre PP y Cs. "La existencia de Albert Rivera le resulta" a Rajoy "cada día más insoportable, aunque gracias a su apoyo siga al frente del Gobierno. Probablemente por eso, de hecho. Deber el puesto a un muchacho percibido como un advenedizo no es píldora fácil de tragar. Y si por añadidura el chico sale respondón, rechaza el papel de muleta y demuestra tener voz propia, normal que saque de quicio". Los caciques peperos les ven como unos "okupas políticos", "ladrones de votos considerados propiedad del partido, no del elector soberano para hacer con la papeleta lo que le plazca". Por favor, Isabel, para el PP sus votantes son súbditos, no ciudadanos.

La Razón le quita hierro a la cosa. "Rajoy cuenta con Cs para los presupuestos pese a la tensión con Rivera". Vamos, que Rajoy ordena a Rivera que le apruebe sus presupuestos, que es su chico de los recados, qué se ha creído. Sabino Méndez, otro pobre tabarnés que hará cola para entregar el currículum en la tele de Arcadi, dice que en su tierra están tan colgados que mejor dejarlos con sus delirios. "Instalemos para siempre el artículo 155 en Cataluña", "creemos una independencia postureo con su capital también simbólica en Olot, Girona, Santpedor o Bruselas". O sea, un parque temático de la República Catalana. "Los adictos podrán ir a disfrutarla cada vez que quieran sentirse bien mientras los demás catalanes continuamos nuestra vida habitual en Tabarnia, Cataluña o donde nos apetezca estar". Vamos, encerrar a los locos en su realidad paralela. Les veo muy ingeniosos a los tabarneses.

La Vanguardia dice que "los planes de Puigdemont reabren la división con ERC". ¿Ah, pero se había cerrado alguna vez? Aburren a las ovejas y yo no les voy a aburrir más ustedes. Cuando dejen de marear la perdiz retomamos el tema... O no.