Portavoz: "persona que está autorizada para hablar en nombre y representación de un grupo o de cualquier institución o entidad" o "persona autorizada para comunicar a la opinión pública lo que piensan acerca de un asunto determinado las instituciones políticas o sus dirigentes". También hace referencia a la "bocina que usan los jefes para mandar las maniobras al tender los puentes militares", según viene recogido en la RAE. Está formada por dos palabras: portar [que viene del latín portare (llevar)] y voz [del latín vox, vocis (voz, sonido…)].

El pasado miércoles la portavoz de Podemos habló en rueda de prensa de 'portavozas'. Lejos de rectificar, Irene Montero defendió este jueves este vocablo inventado porque, según dijo, es una manera de "avanzar en la igualdad" y de "visibilizar a la mitad de la población que ha sido invisibilizada" después de "demasiados siglos" de un uso del lenguaje "como instrumento para perpetuar el machismo" en la sociedad.

El PSOE, lejos de quedarse al margen, terció en la polémica, saliendo en defensa de las teorías de Montero. Y es que según Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido, "lo que no se nombra no existe". A Lastra, por ello, no le parece "mal" el uso de esa palabra, igual que el de la expresión "miembros y miembras", que en su día pronuncio la exministra socialista Bibiana Aído.

Guerra: "¿cómo decimos, el portavoz, la portavoza?"

Precisamente a raíz de la famosa polémica de Aído, el histórico líder socialista, por entonces presidente de la comisión constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, no sólo afeó a la ministra la utilización de este palabro sino que puso como ejemplo del colmo de la incultura hablar de "portavoza".

"Si una élite quiere imponer" a la sociedad que se diga 'miembra', está "perdiendo el tiempo, y haciéndoselo perder a los demás". El dirigente socialista subrayó que a la lengua "hay que dejarla vivir sola" y que es "un error garrafal" tanto prohibir su uso como "potenciar que se hable".

"¿Vamos a decir 'miembra'? Vale, ¿cómo decimos? ¿el portavoz, la 'portavoza'?, se preguntó entonces Guerra, que recordó que la RAE "no cambia nada" sino que "recoge lo que habla la gente". "Que yo sepa, no se dice 'miembra' en la sociedad española".