"El PSOE entiende que el señor De Guindos no puede continuar ni un minuto más como ministro de economía", así anunciaba la portavoz socialista Margarita Robles su posición actual ante la candidatura del ministro a la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Los socialistas consideran que "lo primero que tendría que haber hecho era dimitir", a pesar de no saber si finalmente será el elegido o no para el cargo, si desde el ejecutivo ya tenían en consideración esta candidatura por el bien de la "independencia del BCE", según la portavoz. Por ello, desde el partido popular "le pedimos, le exigimos, que abandone ya el cargo de ministro" porque consideran que no puede optar al cargo de una institución europea que tiene como máxima la independencia con relación a políticos y gobiernos.

Robles además ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy de obviar a otros candidatos cualificados para este cargo, "especialmente mujeres" decía Robles, pero además aseguraba que "está sometiendo al BCE con esa candidatura a una situación difícil y complicada" al presentar a un Ministro.

El ministro Luis de Guindos ya adelantó el pasado miércoles que si finalmente fuese el elegido para este cargo, dejaría la cartera de ministerio para poder dedicarse exclusivamente al BCE pero los socialistas creen ahora que es insuficiente esta decisión y por ello, le exigen que abandone su puesto incluso para entrar en la competición para este cargo junto con el irlandés Philip Lane.

El partido socialista ha puesto de manifiesto además su descontento con el grupo de Albert Rivera al mostrar "su apoyo entusiasta y abierto", declara Robles, ante la candidatura del ministro. La portavoz ha asegurado que Ciudadanos es un partido que siempre "ha estado a favor de la credibilidad e independencia" de las instituciones, por lo que les sorprende ese apoyo a la decisión del Gobierno central.

Por lo que, Robles concluía reconociendo que "no vamos a apoyar en Europa la candidatura de De Guindos" porque cree que el Gobierno no ha favorecido políticas de igualdad y porque además "por sentido de la responsabilidad y de estado, queremos unas instituciones europeas donde España esté debidamente representadas y que la independencia sea su valor fundamental", sentenciaba la portavoz.