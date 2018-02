Forcadell se derrumbó y señaló a Torrent: "Yo no proclamé nada, señoría"

Carme Forcadell no hizo nada. Era la presidenta del Parlament, la exlíder de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), la mujer que exigió a Mas que pusiera las urnas, la que arengaba a las masas en las Diadas y la que desde la presidencia de la cámara autonómica catalana dio curso a todas esas sesiones que desembocaron en la república catalana del 27 de octubre. Los dirigentes y estrategas separatistas fijan en esa proclamación el camino a seguir. Los carlistas de Puigdemont y los pragmáticos de Junqueras están de acuerdo en al menos una cosa, que hubo república. Entre ellos no tienen ninguna duda de las ventajas políticas de haberla proclamado. Hay que "construir república" dicen los partidarios del fugado. Sí, coinciden los republicanos, pero con disimulo.

La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, restó toda importancia a la república y a su papel en aquella jornada. La Vanguardia acoge las filtraciones de los audios de las declaraciones de los líderes golpistas en el Supremo. La entrega de Forcadell muestra a una líder separatista en claro contraste con su dimensión pública. La brava activista echa balones fuera en sede judicial y reparte responsabilidades. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta si fue Roger Torrent, el flamente presidente del Parlament, quien le pidió que leyese la resolución aprobada por el parlamento por la cual quedaba declarada la república catalana. "Sí, sí señoría".

¿Y si le plantean legalizar la esclavitud?

Leyó pero ella no proclamó nada, para nada. Pregunta Consuelo Madrigal: "¿Declaró usted aprobadas las dos propuestas, la número uno y la número dos? ¿Hizo usted la proclamación de aprobación de esas dos propuestas?". Responde Forcadell: "No, no proclamé nada, señoría. Dije que habían estado aprobadas o suspendidas como en otras ocasiones hago. La propuesta tal ha sido aprobada o suspendida". "¿Si se le plantea una proposición para que el Parlament legalice la esclavitud también lo someten?", cuestionó acto seguido Madrigal, según La Vanguardia. Forcadell respondió que no, que eso no "porque contraviene los derechos humanos". "¿Pero si no lee las resoluciones que lleva al Pleno, como sabe si contravienen derechos fundamentales?", insistió la fiscal. "No lo sé, señoría", dijo Forcadell.