Jordi Cañas: "Quiero volver, pero no depende de mí"

El ex portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha concedido al programa Es la Tarde de Dieter, la primera entrevista exclusiva a un medio de comunicación tras conocerse a ultima hora del miércoles su absolución, que provocó hace cuatro años su retirada de la vida pública.

En los micrófonos de esRadio, entrevistado por Dieter Brandau, Cañas ha asegurado que dimitió en 2014 por una "razón personal" y por no fallar a la educación que le dieron sus padres, que rompieron ha llorar, ha revelado, cuando conocieron la noticia.

El militante naranja ha señalado que su intención es volver a la primera línea política, tras haber sido diputado dos legislaturas en el Parlamento de Cataluña y haber ostentado importante responsabilidades orgánicas en la primera etapa de Ciudadanos.

El deseo y la posibilidad de volver

Sin embargo, ha matizado que su vuelta no depende sólo de él, sino también del partido, cuyo líder, Albert Rivera, del que se ha declarado "amigo", le felicitó en privado, tal y como ha desvelado en la entrevista, aunque no se ha pronunciado en público al respecto.

"Estoy en disposición de poder volver. Pero volver, por suerte, no es una cuestión que uno decida, sino que lo tienen que decidir los compañeros del partido. Pero sí que esta en disposición de poder volver a ejercer un cargo público, habiendo demostrado que se puede dimitir y resarcir el nombre fuera de la cobertura de los aforamientos políticos" ha señalado Cañas.

La actitud de la periodista Pastor

Durante toda la entrevista, el ex dirigente naranja ha lamentado que muchos no se hagan eco ahora de su absolución cuando sí que comentaron reiteradamente su imputación, utilizándola incluso en entrevistas a Rivera.

En concreto, ha señalado a la periodista de La Sexta Ana Pastor, lamentando que hiciera muchos comentarios en Twitter sobre su caso, callando ahora: "Aquellos que utilizaron mi caso para dañar políticamente a Rivera no me han llamado, ni me llamarán. Ana Pastor, por ejemplo, que me citaba muchas veces en su tuits, no me ha citado ahora, ni ha puesto la noticia. Si algún día tengo la suerte de encontrarme con ella, ya se lo recordaré"