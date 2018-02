Irene Montero y Méndez de Vigo se enzarzan por el término "portavozas"

Irene Montero e Íñigo Méndez de Vigo se han enzarzado este jueves a cuenta del lenguaje. El ministro de Educación se ha mofado en una entrevista en televisión del hecho de que la portavoz de Podemos utilizase este miércoles en una rueda de prensa el término "portavozas": "El Gobierno va a mejorar mucho el sistema educativo en España", ironizaba el portavoz del Ejecutivo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Irene Montero ha respondido a estas críticas asegurando que "aunque suene extraño, es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de manera inclusiva. Hay veces que eso puede resultar pesado, pero creo que el objetivo de conseguir la igualdad y de visibilizar a la mitad de la población, que por siglos, también a través del lenguaje, hemos estado invisibilizadas". "Es un objetivo en el que las políticas y los políticos del siglo XXI, tenemos que dar ejemplo", ha pedido.

Sobre la incorrección del término, Montero ha aseverado que "me disculparán si a veces utilizo palabras que no son de la máxima corrección según la RAE, o del ministro portavoz, pero en el tiempo que esté aquí, nadie me podrá acusar de no haber luchado para conseguir la igualdad".

"Que tome ejemplo"

Al ministro de Educación le ha dicho que "debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres". "Le diría al señor ministro que intente leer un poquito más sobre feminismos y que aprenda que, a veces, desdoblando el lenguaje, aunque no sea tan correcto como a quienes vienen de familia de cuna les suena, se puede avanzar en igualdad".

También ha cargado contra la RAE afirmando que "es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres". "La RAE tiene mucho que hacer para defender la igualdad", ha proseguido la dirigente morada que ha explicado que aún mantiene entre sus definiciones "una acepción de la palabra fácil" en la que se determina que, "dicho de una mujer, es aquella que se presta a tener relaciones sexuales con relativa facilidad". "Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad", ha insistido.

Lastra apoya el término "portavozas"

Por su parte, la portavoz socialista, Adriana Lastra, también ha defendido la utilización de los términos en femenino y ha comparado el polémico término de "portavozas" con "miembras", término cuya utilización ya fue noticia en el año 2008 gracias a la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

"A mi no me parece mal igual que no me parece mal el miembros y miembras", decía Lastra. Apoyo que ha justificado diciendo que el lenguaje avanza con la sociedad e incluso "la sociedad va delante del propio lenguaje y este se va acomodando", aseguraba Lastra. E incluso, le daba fuerza al término asegurando que ella a su portavoz, Margarita Robles, también la llama "portavoza".