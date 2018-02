"No se le podrá exigir a un cirujano, o el mérito valdrá menos cuando el puesto de trabajo sea el de un cirujano y, obviamente, no va a ser profesor de catalán alguien que no sepa catalán". José Manuel Villegas ha ejemplificado así la proposición de ley de Ciudadanos que pretende acabar con la "barrera de entrada" que lenguas cooficiales, como el catalán o el euskera, suponen para acceder a una plaza en la administración autonómica.

Durante una rueda de prensa este viernes en el Congreso de los Diputados, el secretario general del partido naranja ha anunciado una modificación del artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, al que, según ha podido saber Libertad Digital, se le añadiría la siguiente precisión: "El conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcionada a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar".

Evitar lo que ya ocurre en sitios como Baleares

Villegas ha asegurado que aún no han entrado en contacto con el resto de grupos políticos para esta reforma, que, según ha dicho, está en consonancia con el artículo 25 de la Constitución, que establece que los españoles tienen el derecho a acceder en igualdad de condiciones a los puestos de trabajo público.

"Queremos evitar situaciones que ya se están dando en algunas comunidades autónomas, como en Baleares", ha concluido el número dos de Albert Rivera, que en todo momento ha asegurado que la reforma no entra en contradicción con el necesario "reconocimiento de la pluralidad lingüística de España" y con el "cuidado y promoción necesario de las lenguas cooficiales".