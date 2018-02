Iglesias: "A mí me suena raro lo de 'portavoza' y yo no lo uso"

"A mí me suena raro lo de 'portavoza' y yo no lo uso". Estas palabras podrían ser de un dirigente del PSOE, de Ciudadanos o del Partido Popular pero no es así. Se trata de unas declaraciones que ha realizado esta mañana Pablo Iglesias en TVE tras la polémica suscitada después de que Irene Montero utilizase los términos "portavoces y portavozas" en una rueda de prensa en el Congreso.

Aunque Iglesias ha asegurado que "no usa esa palabra" porque le suena "raro", se ha excusado diciendo que es una "víctima de la educación y de lo que nos han enseñado". El líder de Podemos ha proseguido afirmando que "es muy positivo que ejemplos como ese sirvan para visibilizar que hay cosas que tienen que cambiar en el lenguaje".

El secretario general morado ha añadido que "hace algunos años era raro ver a dos hombres de la mano por la calle" o se utilizaba el término "mariquita" como insulto y eso es algo que ha "cambiado en el lenguaje" de nuestro país.

"Un ejemplo"

Iglesias se ha referido de nuevo a Irene Montero en esa entrevista en TVE destacando que es un "ejemplo ejerciendo la oposición. Bienvenidas las mujeres que se empoderan en política, utilicen las palabras que utilicen".

"A algunas señores les ofende mucho ese término porque les molesta que las mujeres hagan política en cargos de máxima responsabilidad, que haya mujeres empresarias, a todos esos señores, y también me incluyo, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que las mujeres son el futuro de este país", ha finalizado el líder de Podemos.