Pitorreo con "Montera", la 'portavoza' del "hombre de las dos colas" y Girauta, la "linda damisela"

El Mundo dice que "Rajoy llama a las familias a ahorrar para las pensiones y la educación". Que es que parece que tenemos un agujero en la mano, venga a gastar, venga a gastar. Hay que tener morro. Ya ahorramos, Rajoy. Se lo damos a Montoro a través de nuestros impuestos, a lo mejor si cobramos lo que usted podríamos hacer un esfuercito mayor. "Las portavozas de Podemos y PSOE, juntas contra la RAE". Lo de Irene vale, una chiquilla pija que quiere llamar la atención aunque sea a costa de hacer el ridículo, pero señora Robles, que usted ya tiene una edad. Federico Jiménez Losantos comenta el "Plan B" de Puchi. Que Elsa Artadi le haga de Daisy o Doña Rogelia. "El gran obstáculo a la investidura de Artadi lo ha solventado la ouija de latisueldos del FLA colocando a Topor en un Aló, Marcela, de otra radio pública de Barcelona. Lo que no sé es cómo se repartirán sus funciones la Evita de Harvard y la María Estela de Bucarest. Con Pujol era más fácil. Decía aixó es una dona y todos sabían quién era la legítima. Ahora, temo que nos harán pagar la dona, la pubilla, la celda y la celdilla".

El País dice que "el Gobierno toleraría un papel simbólico de Puigdemont", que si el muchacho quiere ir por la vida proclamándose Napoleón Bonaparte, reina de Inglaterra o el Papa de Roma no le vamos a quitar el capricho al hombre, oye. Íñigo Domínguez narra "la jornada extrema de Roger, el rogainer" ayer visitando a sus compis entrullados. Una "excursión deprimente", dice. "Pero Roger Torrent es un rogainer, practicante del rogaining". ¿Se le ha ido la pinza a Iñigo?, se preguntaran. ¿O será otra tontada feminista? Pues no, resulta que es "una modalidad deportiva en naturaleza que se ha puesto de moda en su pueblo, Sarriá de Ter (Girona)". Qué raros son estos catalanes. En Madrid está de moda bailar zumba, somos así de primitivos, oye, cada uno tiene sus manías. Sigue contando Íñigo que "cuando llegó a Estremera, al amanecer, había menos de seis grados. La cárcel está plantada en un páramo como un fuerte en territorio comanche. Un escenario más mesetario, imposible. Hasta había un toro de Osborne". Menudo día, pobre Roger, practicando rogaining en un páramo con un frío que pela y encima se le aparece un toro. No me extraña que se quieran separar. Total, que salió echando leches de allí y se fue a Soto del Real a visitar a sus otros coleguis presos. "Sobre el aparcamiento de la cárcel volaban buitres negros". Chungo. Así que, visto lo inhóspitos que somos los mesetarios con lo guay que se vive en su paraíso de Tractoria "se fue pitando. De allí solo se puede salir aliviado de no estar allí". La próxima vez que avise, hombre, ya le ponemos unos castellers con lacitos amarillos para que se sienta como en casa. Incluso le bailamos una sardana si se tercia. Sobre el tema estrella del día dice El País que "Montero defiende decir portavoza para dar visibilidad a las mujeres". ¡Leñe! ¿Y las que nos negamos a decir sandeces qué somos, invisiblas?

ABC lleva una entrevista con Rajoy: "La política no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril". ¿De verdad ha dicho esa frase tan larga el solito sin trabarse? David Gistau compara la relación Cs-PP con una novela de Jane Austen, de las que admite no haber leído ninguna. Tú te lo pierdes, Gistau. "Observemos las fases de la relación y podremos inferir que Cs es el personaje femenino en el cortejo de un viejo terrateniente venido a menos que ve peligrar su hacienda y que tiene un grave problema que en sociedad lo hace vulnerable al chantaje: un pasado. Durante el bloqueo, Rajoy necesitaba la coyunda con la linda damisela. Pero ésta, consciente de su ventaja táctica , decidió ponérselo difícil al galán con negativas terribles. ¡Nunca! (…) Girauta lo dijo tantas veces…". Dios, Gistau, ¿Girauta es la linda damisela? Sólo de imaginarlo agitando las pestañas ya me da la risa. Carlos Herrera habla de De Guindos y dice que "es tarde para que se proponga a sí mismo un cambio de sexo". "Pero siempre puede decir que se siente mujer y que su sueño siempre fue llamarse Luisa". Podemos ponerle una peluca. ¿Qué han desayunado hoy los columnistas de ABC? Yo quiero un poco.

La Razón dice, entre otros temas de su portada, que "Puigdemont desinfla a Artadi: 'El sucesor debe ser un alcalde'". Será machista. Pobre Elsa, ponerle la miel en los labios para luego quitársela así. Sandra Golpe no quiere ser portavoza. "Me temo que el procés vuelve a bajar la curva de la audiencia de los informativos" y "aburridos" de "este bucle político", hemos decidido cambiar de tema antes de que el público huya de los periódicos. "Desde este humilde rincón femenino, con empatía y cariño, le imploro que, para atraer titulares, no use más la gramática (…) A algunas personas nos duelen los odios al descubrir según qué patadas al diccionario, con la excusa de la igualdad de sexo. Portavoza no". #MeToo, Sandra. Y Pedro Narváez también se ha levantado graciosillo y le recuerda a Irene, a la que rebautiza "Montera" que hace la "ridícula" y que su partido "lo dirige un hombre con dos colas". Zas en toda la boca.