La eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua ha exigido la "condena del terrorismo de ETA, de toda su historia, sin cesiones y sin maquillaje", que el fin de la banda terrorista "se haga con humildad y sin circos mediáticos", y que "no se ceda en las palabras porque no es algo menor, es algo crucial".

Pagazaurtundua se ha referido en estos términos en el acto cívico en recuerdo de su hermano, el que fuera jefe de la policía local de Andoain Joseba Pagazaurtundua, cuando se cumplen 15 años de su asesinato por ETA, junto a la escultura La casa de Joseba, del escultor Agustín Ibarrola, en la citada localidad guipuzcoana.

En el homenaje han intervenido, además de la hermana de Pagazaurtundua, el filósofo Fernando Savater y Jorge Múgica, nieto del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica.

En el acto, han estado presentes familiares del homenajeado como su viuda, Estíbaliz Garmendia, representantes de PP como Juan Carlos Cano o Miren Albistur, la exdirigente de UPyD Rosa Díez, miembros del PSE como Estanis Amutxastegi y de Ciudadanos como Nicolás de Miguel. También se han sumado al homenaje Gorka Landaburu, víctima de un atentado de ETA, o el subdelegado del Gobierno central en Gipuzkoa, José Luis Herrador, entre otros.

Pagazaurtundua ha señalado que todavía está pendiente "la condena de la historia del terror" de ETA, "sin maquillajes y sin negociación de palabras", porque "ya está bien" de que hayan pasado décadas en la que "los asesinos y sus lobistas nos impongan el marco en el que tenemos que pensar y nos impongan cuál tiene que ser la agenda política y que se les siga tanto como si les debiéramos algo".

Además, ha advertido de que los ciudadanos, "si saben que viene un tongo, se van a rebelar y eso tendrá consecuencias políticas muy graves para quien cediera a ese chantaje moral y político". Frente a ello, ha reclamado "justicia, verdad y terminar con las mentiras y las máscaras". Para ello, ha reclamado que "el mundo de ETA y los estrategas, los que les llevaron a matar, los que proclamaron el odio y convirtieron Andoain en el ecosistema perfecto del terror condenen sin paliativos la historia del terror, toda la historia del terror, porque aquí se ha aterrorizado mucho más que matado". A su juicio, si "escamoteamos todo esto", se daría "el crimen perfecto del terrorismo nacionalista vasco".

Pagazaurtundua ha presentado el documento Joseba Pagaza: un grito de libertad, que recopila documentos, manuscritos de Pagazaurtundua, "una crónica de todo lo ocurrido en estos 15 años", y que se va a trasladar al lehendakari, Iñigo Urkullu, al secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, y a la alcaldesa de Andoain, Ane Carrere, para que "miren al pasado sin eufemismos, de una manera crítica".

Pagazaurtundua, en nombre de su familia, ha afirmado que "si a Joseba le quitamos sus palabras y su crítica lúcida y desgarrada al poder político vasco, si a los asesinos les quitamos su nombre y apellido, terroristas nacionalistas vascos; si borramos el ecosistema de acoso, miedo, persecución y proselitismo en cada punto del País Vasco y Navarra; si borramos las palabras de los líderes del entorno de ETA sembrando odio y reclutando niños para asesinar durante tantos años; si hacemos todo eso, Joseba Pagaza se convierte en una víctima irreal, vacía, fantasmagórica".

En este contexto, ha reiterado su exigencia de "condena del terrorismo de ETA, de toda su historia, sin cesiones y sin maquillaje". Según ha indicado, "queremos exigir algo tan simple como que el fin de ETA se haga con humildad y sin circos mediáticos, algo tan simple como que no se ceda en las palabras porque no es algo menor, es algo crucial". De no ser así, ha advertido, su hermano "gritará eternamente" y no podrá alcanzar el "silencio" para que su familia pueda retirarse del espacio público "sin maldecir".

Finalmente, ha señalado que seguirán mojándose "por la libertad de conciencia" y porque "no nos impongan cómo tenemos que ser", lo que antes "hacían a tiros y ahora a lametones", así como por que "no haya mentiras y por la dignidad". "Cuando se dicen mentiras con palabras dulces, intoxicadas de azúcar, están haciendo una crueldad extrema", ha finalizado, una "victimización secundaria brutal y una manera imposible de cerrar el duelo".

"Vencer a ETA"

Por su parte, Savater ha defendido que "tiene que haber vencedores" y los terroristas "tienen que haber sido derrotados". "ETA tiene que ser derrotada y, si no lo ha sido todavía, seguiremos hasta que lo sea, hasta vencer", ha destacado. A su juicio, "este combate no se puede dejar a medias, en empate". Además, ha recordado al PNV que "siguen siendo parte de los malos todavía" porque han "amparado a quienes practicaban la violencia y han contribuido a la disculpa social de quienes la practicaban".

En este contexto, ha señalado que no basta sólo un País Vasco sin violencia, sino también que sea "diferente a lo que quería ETA". "Hemos luchado contra la violencia y contra ese modelo de Euskadi que los nacionalistas quieren imponer", ha afirmado, para añadir que "eso es contra lo que se tiene que seguir luchando".

Múgica ha denunciado el "fanatismo identitario" que arrebató la vida a Pagazaurtundua, "fruto de un nacionalismo racista y excluyente cuya máxima expresión ha sido, y sigue siendo, la banda terrorista ETA". Además, ha opinado que "en estos tiempos de verificadores de tres al cuarto, de falsos desarmes, de una paz para un conflicto que no hemos tenido, tenemos que tener presente que, aunque ETA ha dejado de matar, sigue viva porque lo que pretende ahora es imponer su propio relato de los hechos, un relato absolutamente tergiversado, en el que todos hemos sufrido".

"Arrepentimiento sincero"

Múgica ha destacado que "no debemos nada a ETA", sino "todo lo contrario", porque la banda terrorista debe "arrepentimiento sincero, nos debe perdón, nos debe una colaboración absoluta con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes que siguen sin resolver, y todo ello sin el chantaje que pretenden". "Tienen unas obligaciones muy claras para con nosotros", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que "estamos a punto de ver el crimen perfecto, porque lo siguiente va a ser que este Gobierno o el de turno, va a ceder la competencia en prisiones a los nacionalistas y el próximo paso todos sabemos cuál es, una salida muy ordenada de la cárcel de todos los terroristas, con una impunidad absoluta y sin pagar por sus crímenes".

Por último, ha recordado a las instituciones que las víctimas de ETA no pararán "hasta ver el relato escrito tal y como ha sucedido, porque aquí no ha habido ningún conflicto de ningún tipo, sino una banda de mafiosos asesinos pistoleros y 858 víctimas que como Joseba murieron bajo sus balas y eran todas inocentes".

"No olvidamos, ni perdonamos y seguiremos viniendo aquí el año que viene, el siguiente y todos los que haga falta para que haya justicia, memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo", ha concluido.