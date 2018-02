La monja Caram pierde el oremus en vídeo e insulta a Crónica Global

Sor Lucía Caram desatada. Cuatro minutos y medio dura su diatriba contra el diario digital Crónica Global por haber informado de sus manejos en la Fundación Rosa Oriol, de los joyeros manresanos Tous. La religiosa contemplativa no tolera una noticia publicada en el citado medio sobre su exposición mediática gracias a la fundación benéfica y sus maniobras para frenar el cese de Pilar Rahola y la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, como patronas de la entidad.

Caram se queja de que en Crónica Global se informara de un vídeo sobre la labor social de la fundación, que atiende a familias y ancianos desamparados de Manresa y cercanías protagonizado por la dominica. El titular de la noticia era que "Tous vuelve a lucir a sor Lucía Caram pese al boicot sufrido" y en ella se informa de que "finalmente, la decisión de fulminar a Rahola y Rakosnik fue enmendada por el resto de patrones de la fundación en diciembre. Las dos continúan en la entidad, así como Caram".

La monja montó en cólera y grabó y difundió en su cuenta de Twitter un mitin en el que insulta a los periodistas del medio, al medio en cuestión e insta a realizar un boicot. La sede de "Crónica Global" ha sufrido en las últimas semanas varios ataques, el último reivindicado por la organización juvenil Arran, afecta a la CUP.

La monja asegura en el vídeo que no va a permitir que "nada ni nadie ensucie el trabajo con los más pobres". Sin embargo, la mayoría de los comentarios en el hilo en Twitter de su soflama le recomiendan que deje en paz a los periodistas y que no sea chismosa, una alusión a los comentarios del Papa Francisco sobre el peligro de las monjas que se dedican a difundir infundios y sospechas. También le reprochan que en la noticia que critica no se vierte ningún insulto a diferencia de su singular vídeo en YouTube, en el que llama basura hasta en ocho ocasiones a los periodistas de Crónica Global. La performance muestra a la monja enervada, incendiada y sumamente irritada con los "periodistas basura", una imagen que contrasta con la bondad de la que presume la monja separatista que dirige la Fundación de los Tous y es uno de los iconos religiosos del proceso separatista.