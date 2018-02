Oxfam Intermon no descarta que haya casos de escándalos sexuales en España

España se podría ver salpicada por los escándalos dentro de Oxfam Internacional. Esto es lo que se desprende de las palabras de la portavoz de contenidos de la ONG en España. En Es la tarde de Dieter, Lara Contreras, ha reconocido que no pueden "garantizar que no salgan casos en la rama española". De hecho, Contreras ha revelado que ya tienen reportados "casos internos que son confidenciales". De momento, estos casos siguen una investigación interna y valorarán publicar la información necesaria "cuando sea pertinente, en un futuro". Lo que no ha aclarado si el futuro al que se refiere será cercano o lejano en el tiempo.

Desde Oxfam Intermon han condenado rotundamente la información publicada por el diario británico The Times que reveló que esta organización pagó prostitutas con dinero de la propia ONG y realizó orgías con menores, durante su misión en el terremoto de Haití, del año 2011. Lara Contreras ha pedido "disculpas por los hechos tan graves e inaceptables que se han publicado estos días".

Tras el escándalo, desde Oxfam Intermon afirman que están aprendiendo y poniendo todos los medios para evitar este tipo de acciones. "Con todo lo que hemos aprendido estos años desde que ocurrieron estos actos es mucho más difícil que pase en nuestras misiones, tenemos más vigilancia de las personas que contratamos, hacemos más seguimiento de los casos de denuncias y somos más radicales a la hora de echar a quienes hacen este tipo de acciones", ha subrayado Lara Contreras.