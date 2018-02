PSOE, Podemos y Ciudadanos llevan a Cifuentes, González y Aguirre al Congreso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre, tendrán que comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular.

Así lo han defendido este lunes, tras las acusaciones contra los tres dirigentes populares ante el juez del ex número dos de la formación a nivel regional, Francisco Granados, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman mayoría para que se aprueben esas comparecencias.

El secretario de organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha explicado que ve "conveniente llamarla [a Cifuentes] a declarar, dada la imputación" que este lunes ha hecho Granados en su declaración en la Audiencia Nacional. Los socialistas, por tanto, están a favor de la comparecencia de la presidenta madrileña, pero no avanzan si debería acudir o no a los tribunales. "No vamos a entrar en su futuro judicial", adelantaba Ábalos, enfatizando que el partido socialista no hace valoraciones sobre decisiones judiciales.

Vuelve Errejón

Desde la formación morada, en una comparecencia cargada de simbolismo, ha vuelto este lunes a la sala de prensa de la cámara baja, la misma que frecuentaba cuando era portavoz de su grupo, Íñigo Errejón, el que podría ser candidato a las autonómicas madrileñas de 2019.

Errejón ha pedido que los madrileños "dejemos de pasar vergüenza" y ha acusado a la presidenta autonómica de llegar al cargo "escalando en una montaña de dinero negro, igual que llegaron sus socios de la banda, Ignacio González y Esperanza Aguirre" tal y como ha denunciado ante el juez Francisco Granados. Para el diputado morado, en el PP madrileño "había una caja ilegal institucionalizada como forma de Gobierno, y de maltrato de las instituciones de todas y de todos".

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha respaldado las comparecencias de Cifuentes, González y Aguirre y ha dejado claro sobre la primera que, de ser imputada en un futuro, eso supondría la ruptura del pacto de investidura en Madrid, como en muchas ocasiones ha reiterado el líder naranja en esa comunidad, Ignacio Aguado. "Nosotros lo que tenemos firmado, en el pacto, es que se aparten los imputados por corrupción de su cargo público. Y, por lo tanto, pediríamos al PP que apartase a la señora Cifuentes" ha concluido el número dos de Ciudadanos.