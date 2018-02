Revés de Carrascal a 'ABC': las encuestas están "fabricadas"

El Mundo dice que "el PP busca atraerse al PNV con concesiones en leyes clave". Francisco Rosell considera un "error perenne" incurrir una y otra vez "a las cesiones a los nacionalistas, cuya voracidad soberanista resulta insaciable. En el País Vasco no se puede repetir el error de Cataluña, donde la torpeza y falta de reflejos del Gobierno le ha forzado a activar poderes de emergencia. Un partido no puede caer una vez más en la trampa de confundir una negociación con un chantaje". Federico Jiménez Losantos analiza el chorreo de encuestas y deduce que "se alumbra un mapa tripartidista, con tres partidos (PP, PSOE, Cs), dos de ellos nacionales (PP y Cs) y uno esquizonacionalista (PSOE, PSC y los socialcatalanistas de Valencia y Baleares) que obtendrían tres cuartas partes de votos y escaños (…) Ese tripartidismo favorece a los partidos que tradicionalmente han mostrado más claridad en la defensa de la soberanía nacional española y la igualdad de los ciudadanos ante la ley (…) Gana, pues, el centro derecha, y ganaría la izquierda si fuera nacional". Eso si PP y Cs no acaban a torta limpia, que llevan camino.

El País dice que "los empresarios de Cataluña piden un gobierno de inmediato". Más les valdría salir pitando de allí. Cómo no, encuesta de Metroscopia. Se deben estar forrando las empresas demoscópicas. "Los votantes del PSOE no creen en el proyecto del partido". "Una mayoría dice preferir los planes de futuro para España de Ciudadanos. La caída de Podemos no hace crecer a los socialistas". Guantazo para Pedro Sánchez que no gana para disgustos. Primero le quitó votos Podemos y ahora Cs. Francisco Álvarez de Miranda intenta razonar con Irene Montero. "¿Entenderá y aceptará Irene Montero que portavoz tiene dos géneros, masculino y femenino, y que esos dos géneros se manifiestan en la concordancia y en la selección del articulo precedente?". Claro, pero eso no le daría titulares.

ABC también trae su propia encuesta, esta vez sobre las elecciones municipales. "El populismo pierde las grandes ciudades ante PP y Ciudadanos". En concreto, Madrid, Valencia, Zaragoza y Cádiz. Bieto Rubido avisa a Rajoy. "El acierto en las designaciones de candidatos será para el PP más necesario que nunca porque esta vez los populares ya saben que no cuentan con la fidelidad de voto de antaño". José María Carrrascal dice que ni caso, que las encuestas son una tomadura de pelo. "Las encuestas, más que mostrar la opinión reinante, intentan fabricarla". Pues vaya manera de desacreditar a su periódico. Ignacio Camacho coincide con Federico. "La gran novedad de los recientes sondeos es la hegemonía sociológica del centro derecha". Pero ojo, "si Rivera tiene opción de elegir aliado a su conveniencia estará en su perfecto derecho". "Ciudadanos es un partido de identidades mixtas, heterogéneas y es difícil adivinar cuál de ellas se impondrá llegado el momento". Y viendo cómo se lo está currando el PP para enfadar a Ciudadanos no sería de extrañar que eligiera al PSOE.

La Razón dice que "Rajoy busca la 'paz' con sus barones ante la presión de Cs". Les ha invitado a comer, para ello. El editorial va por la ANC, que se ha echado al monte. "La ANC se enfrenta a la suspensión de actividad por agitar la desobediencia". Dice Marhuenda que la ANC "no solamente auspicia una actuación contraria a la Constitución española y al ordenamiento jurídico, sino que, además, alienta directamente a incumplir la ley y se muestra dispuesta a crear situaciones de presión en las calles de Cataluña". Pues se ande con ojo con los jueces, "por la reciente experiencia no parece que vayan a pasar por alto cualquier actuación que desemboque en actos de violencia". Menudo es Llarena, mejor no jugar con él.

La Vanguardia sigue en el bucle interminable catalán. "El TC activará la euroorden contra Puigdemont en abril". "JxCat se desmarca de ERC y reclama que el president 'pueda mandar'". Y de ahí no salimos.