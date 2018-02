La izquierda y los nacionalistas arremeten contra la propuesta lingüística de Ciudadanos

El PSOE, Podemos, sus confluencias, PNV y ERC han cargado este martes contra Ciudadanos por la proposición de ley que anunciaron el pasado viernes para que el conocimiento del catalán o el euskera no sea una barrera de entrada para trabajar en la administración.

La socialista Margarita Robles ha acusado a Ciudadanos de estar "tratando de coger cualquier cuestión que les parece que les puede dar rédito electoral para apuntarse ese tanto". "Nosotros entendemos que hay una manera de hacer política mucho más seria y no pensando en la foto", ha afirmado la portavoz del PSOE en el Congreso.

Más duras han sido las críticas de Podemos y sus confluencias que acusan a los de Rivera de "declarar la guerra a la pluralidad y al carácter plurilingüístico del Estado". "Hay que preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, que puedan elegir en qué lengua se dirigen a su administración", ha afirmado Josep Vendrell, portavoz adjunto de En Comú Podem. Irene Montero, por su parte, ha pedido a los de Rivera que tomen "ejemplo de los ciudadanos que hablan muchas lenguas con total naturalidad" en vez de "las posiciones monárquicas más rancias, uninacionales, que niegan la plurinacionalidad de de nuestro país". La tercera rama de Podemos, En Marea, ha llegado a decir que la propuesta de Cs "es una iniciativa regresiva, recentralizadora, fuera de lugar y que rompe un gran consenso", en palabras de Miguel Anxo Fernán Vello.

PNV, ERC y PdeCat

Mientras, desde ERC han anunciado que ellos insistirán con una propuesta que ya presentaron en 2005 para que convertir España en un "Estado plurilingüe", tal y como ha anunciado su portavoz Joan Tardá.

Y el PNV, por su parte, ha calificado la iniciativa de Cs de "inconstitucional". Según Aitor Esteban, los de Rivera son un "partido incendiario" que "no va al encuentro y al acuerdo, sino que usa lo demagógico y llamativo para buscar un puñado de votos".

Jordi Xuclà, del PdeCat, ha afirmado en TV3 que "Cs es un partido de fanáticos de un neonacionalismo español que no quieren construir nada, solo quieren sacar provecho de la situación actual y un puñado de votos".

Rivera pide al PSOE que recapacite

Criticas de los separatistas y podemitas que ya esperaba Albert Rivera. En cambio, a los socialistas, el líder de Ciudadanos les ha pedido que recapaciten: "El Partido Socialista va a tener que decidir si es un partido socialista obrero español o si lo que quiere es hacer lo que está haciendo en Baleares que es discriminar a médicos, especialista, a personas que colaboran en el día a día para levantar este país".

Desde el PP aún no han precisado si apoyaran esta propuesta. Su portavoz Rafael Hernando ha asegurado que la tiene que estudiar pero ha añadido que "lo importante es que los médicos estén en condiciones de comunicarse y reconocer a sus pacientes en la lengua que estimen". "La normativa que existe en estos momentos está funcionando bien y lo que no entiendo es que haya formaciones políticas, en Baleares o en otros territorios, que pretendan inventarse a través del idioma barreras de competencia". "Yo lo que quiero cuando voy al médico es que me atienda un buen medico", ha sentenciado el popular. "No conozco la proposición, el sistema está bien y evidentemente si un medico llega a Baleares y gana la oposición pues hay que dejarle. No creo que haya intención de echarle", ha finalizado.