'La Razón' pone de vuelta y media a Cifuentes: "Rojilla, progre, sobrada, guerrillera sin freno"

El Mundo dice que "los barones frenan a Montoro y exigen a Rajoy más iniciativa". "Reclaman un impulso político al Gobierno ante el auge de Ciudadanos". Dice Francisco Rosell que Maíllo "negó toda preocupación" por Cs, ¿Ciudadanos?, ¿no sé de qué me habla?, vino a decir Maíllo. "Por decirlo finamente, Maíllo hace economías con la verdad". Qué educado este Rosell. "Lo cierto es que hace tiempo que cunde una comprensible preocupación" por el alza de Ciudadanos, "el estado de alarma es real, por mucho que se niegue". Rajoy, en plan abuelito, "quiso tranquilizar a los suyos y les prometió un despliegue de iniciativa política", luego os compro un helado, estos chiquillos, la lata que dan. Rafa Latorre narra en su crónica cómo, para no haber hablado de Ciudadanos, Maíllo "no se tomó ni tres frases antes de señalar a Cs". De tal modo lo negó –nada, pero nada– que dejó clara la "paranoia" que hay en el PP. Patético. Y por supuesto no podía faltar la "vendetta de Granados contra Cifuentes en el caso Púnica" que cuenta Marisa Recuerdo. El supuesto corrupto no tuvo reparos en contarle al juez que "la actual presidenta de la Comunidad y González mantuvieron una relación que calificó de sentimental". Vaya nivelazo. Irse al juez con cotilleos de alcoba como un vulgar husmeabraguetas. Por cierto que ninguna portavoza ni las metoo de turno ha dicho una palabra sobre esta grosera intromisión en la vida privada de una mujer. Será que tanta reivindicación no cuenta para las mujeres del PP.

A El País le preocupa más el PSOE, partido que fue suyo y en el que ya no pinta nada. "Sánchez anula el poder local en un PSOE a su medida". Sánchez parece más obsesionado en ganar a su partido que en ganar elecciones. Sobre el PP dice consternado que "los líderes regionales evitan hablar de la sucesión de Rajoy" a quien Cebrián tiene mucha prisa por jubilar. El editorial, sobre la "ciénaga del PP", se preocupa más por cargar contra el presidente del Gobierno que en atizar a Granados. "Mariano Rajoy es el máximo responsable políticos de los desmanes y de la falta de respuesta a ellos. Los sondeos son explícitos. Ciudadanos le toma la delantera y hasta el 62% de los votantes populares cree que debería abandonar". Qué cosas. El periódico protegido por Soraya empecinado en echar a Rajoy. Por cierto, que dedica varios titulares al feminismo. "Las mujeres hacen el doble de trabajo gratis que los hombres", "Patricia Fernández sufrió las consecuencias de las agresiones machistas contra su madre durante 16 años", "asociaciones de mujeres se quejan de los prejuicios de los tribunales". Pero ni una sola crítica a la agresión machista de Granados contra Cifuentes en un tribunal. Basurilla editorial por cuestiones ideológicas.

ABC dice que "Granados consuma su vendetta pero sin aportar documentos". Sólo en el periódico que dirige Bieito Rubido encontramos un columnista que se atreve a defender a Cifuentes de la asquerosa declaración de Granados. Es Luis Ventoso, que llama "gánster" al presunto ladrón. "Sin nada que perder, Granados ha recurrido a una de la tácticas más viejas y zafias de cualquier caco cercado: esparcir mierda (…) Y hasta enredó con la vida personal para tratar de desprestigiarla". A ver si toman nota nuestras portavozas y demás progresía patria. O vamos a pensar que son unas hipócritas. Por cierto, que ABC pasa total del sarao pepero de ayer.

No así su principal competidor en las entrañas del PP, La Razón, que deja a Maíllo como un perfecto embustero. No sólo se habló de Ciudadanos, sino que Rajoy lanzó a sus huestes contra la yugular de Rivera. "Si hay un pacto no se pega al socio, pero si el socio te pega hay que defenderse". "Varios dirigentes plantearon en Génova su preocupación por el auge de Ciudadanos". Jo, Maíllo, yo me cogía hoy una gripe y tardaba varios días en salir. Hasta que la nariz vuelva a su lugar natural, al menos. Pilar Ferrer destroza a Cifuentes en un artículo sin desperdicio que demuestra que con estos amigos no se necesitan enemigos. "Marcada por su pasado", titula cual telefilme de Antena 3. Si una imagen vale más que mil palabras, la intención de Pilar Ferrer en la foto elegida para su artículo se resumiría en una sola. "A pesar de su pasado en Alianza Popular, siempre fue moderna, agnóstica y abanderada de causas progres, como el matrimonio gay. Una especie de chica adelantada a su tiempo, algo rojilla y sobrada". "En política, como en todo en la vida, es difícil borrar a los protectores del pasado. Y Cifuentes tuvo tres de peso: Alberto Ruiz Gallardón, Ignacio González y Esperanza Aguirre". Sin embargo, no tuvo reparos en "convertirse en el mayor azote contra los asuntos turbios de su partido. Era una especie de guerrillera sin freno, olvidando tal vez que en otros tiempos la ayudaron". La acusación de Granados, dice Ferrer, "viene a demostrar que la discreción y la prudencia son a veces más rentables que el ataque a los antiguos compañeros. Sabido es que no hay peor cuña que la de la misma madera". Caramba. Sabíamos que Marhuenda no le tenía simpatía a Cifuentes, pero esto es purito odio africano.

La Vanguardia ofrece al PP el consuelo y el cariño que no le dan en Madrid. "Ciudadanos impacientes", reza un reportaje. "El renovado impulso del partido de Rivera corre el riesgo de agotarse ante la acreditada resistencia territorial y generacional del PP". Que tengan que ser los nacionalistas catalanes los que arropen al PP. Por algo será.