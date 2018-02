Lo que "cantó" Guerrero de los ERE y decidió desmentir ayer

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y pieza práctica clave para el pago de los ERE fraudulentos y sus mecanismos aseguradores, seguirá declarando hoy ante el Tribunal que juzga a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos más. Pero ya ha desmentido sus seis declaraciones anteriores y ha advertido que sólo contestará a las preguntas de su abogado.

Teniendo en cuenta que en sus declaraciones anteriores –seis declaraciones en diferentes fechas y años parecen muchas como haber sido presionadas policial y mediáticamente–, esbozó el mapa general de la estructura jerárquica de la Junta mediante la cual se procedió al fraude, todo parece indicar que, finalmente, se ha avenido a reflotar la teoría de los cuatro golfos formulada por Manuel Chaves aceptando, de paso, ser él mismo uno de ellos.

La declaración de Guerrero de 2010: el fondo de reptiles

Según declaró a la policía judicial, había un fondo de 647 millones de euros destinados a ayudar a empresas y que se hacía de manera arbitraria sin respetar las normas legales. Algunas de sus confesiones fueron:

"Era un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar".

Del mismo disponía "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se prescindía "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello", durante el periodo en el que fueron consejeros de Empleo José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE en Sevilla y Antonio Fernández, director del Consejo Regulador del vino de Jerez, siempre bajo la presidencia de Manuel Chaves.

"Consistía en una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) que desde el año 2000 hasta la fecha ha dispuesto de 647 millones".

Guerrero mencionó las ayudas percibidas por la empresa pública Egmasa "con el tema de los incendios, que había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto". También mencionó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevados a cabo en Santana (que afectó a unos 1.200 trabajadores), Franja Piritica de Huelva, Cárnicas Molina, Dhul o Yogures de Andalucía, entre otros.

"Era un asunto no regulado, tuvimos debates respecto de la regulación con ocho borradores de Decreto, diez borradores de órdenes, pero como era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio nunca se llegó a tramitar", reconoció ante la policía judicial.

Francisco Javier Guerrero aludió al exsindicalista jiennense de UGT, Juan Lanzas, del que su madre dijo que tenía dinero "pa asá una vaca" como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo iniciado en 2007 por Mercasevilla. Añadió que "ha llevado muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación de Andalucía".

Perlas sucesivas de sus declaraciones judiciales y periodísticas

Tras esa primera y escandalosa declaración que puso contra las cuerdas a la Junta de Andalucía que presidía ya José Antonio Griñán, añadió sucesivamente perlas como las que siguen sin ánimo alguno de exhaustividad y que ahora dice haber dicho bajo presión:

- En un comunicado propio de febrero de 2011, aseguró que nunca actuó por su cuenta sino "por delegación de competencias del titular de la Consejería". Añadió que la Junta había intentado echar sobre sus espaldas toda la porquería del caso y pretendía aparecer públicamente como abanderada de una investigación mientras negaba lo mismo en el Parlamento.

- Ya entonces señaló a tres ex consejeros concretos: Juan Antonio Viera, ex delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Fernández, ex director del IFA y ex consejero de Empleo y prejubilado por sí mismo en la empresa González Byass y Manuel Recio, que fuera asimismo responsable de la agencia IDEA, que sustituyó al IFA en la gestión del "fondo de reptiles" antes de ser nombrado Consejero.

- También en 2o11, dejó dicho que trece ayuntamientos se vieron beneficiados por estos fondos entre 2001 y 2008, todos ellos gobernados por el PSOE en el momento en que accedieron a estas ayudas excepcionales, que no se regulaban por ninguna convocatoria pública.

- El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, declaró el 26 de enero de 2012 a la Guardia Civil que se produjo destrucción de documentos en el caso de los ERE fraudulentos con el objetivo de borrar cualquier tipo de huella. Y aportó detalles sobre esta supuesta destrucción de documentos: cómo, cuándo y dónde se habría producido esta eliminación de papeles.

- En marzo de 2012, Guerrero aseguró que el expresidente de la Junta Manuel Chaves; la entonces consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "sabían y tenían que saber cómo se trabajaba allí". Y añadió:"Me escandaliza, porque no entiendo cómo pueden decir que durante los tres gobiernos del PSOE en los que yo trabajé no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la Dirección General de Trabajo".

- También en 2012, Guerrero, afirmó que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", añadiendo que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia" citando expresamente a los exconsejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Empleo, José Antonio Viera. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia", ha detallado.

-Ese mismo año Guerrero dice que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema" y que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria". Señaló además que la denominada partida 31L, el considerado como el primer fondo de reptiles, era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".

- En 2012, desveló que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y por parte del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas. Es el caso del famoso fax del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político". También se refirió a la industria auxiliar naval de Cádiz. Reconoció que las ayudas eran en realidad subvenciones "pero no se seguía el procedimiento legal".

-En 2013, en una entrevista, dijo que Manuel Chaves sabía cómo se manejaban estos fondos, y aunque desconocía si el exconsejero de Economía y Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tenía noción del procedimiento de concesión de las ayudas vinculadas a los ERE Sin embargo, dejó claro que "su viceconsejera –y actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo– sí lo conocía".

- En 2014, advirtió que había más personas que mediaron en ayudas, como el hoy vicepresidente y consejero Manuel Jiménez Barrios, mano derecha de Susana Díaz en la Junta de Andalucía y clave decisiva para imponer la autoridad de la hoy secretaria general del PSOE andaluz en la provincia de Cádiz, donde desarboló al clan de Alcalá-Chiclana al que pertenecía.

- Implicó asimismo en 2014 al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, pieza clave de Susana Díaz en la provincia de Sevilla, y al entonces coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, defensor del gobierno d coalición PSOE-IU, en la tramitación de ayudas irregulares.

- En declaraciones a ABC, en 2015, dijo entre otras cosas, en relación con Susana Díaz: ella lo sabía todo sobre los ERE. "¡Por Dios!, ¡cómo no iba a conocer Susana Díaz el sistema de ayudas de los ERE!", dijo, añadiendo:

"Ha usado el caso para un ajuste de cuentas en el PSOE".

"Susana Díaz conocía el sistema de ayudas no porque fuera la mano derecha de Griñán, sino por los cargos orgánicos que ha tenido en el PSOE-A. Sobre todo, estando con José Antonio Viera de secretaria de Organización del PSOE".

" Griñán actuó como Pilatos , porque al ser consejero de Economía no tengo ninguna duda de que sabía cómo funcionaba la partida 31L".

"Si lee las declaraciones realizadas parece que nadie, la Junta era yo. Lo más curioso es que allí dicen que no me conocen".

"Ellos presidían un Gobierno que tenía que conocer el sistema de ayudas. Muchos han querido hacer ver que esto era una corruptela de la Consejería de Empleo y los demás nos vamos de rositas… Han obviado la base jurídica que usó la Junta para entregar las ayudas destinadas a atender situaciones de urgencia: la orden ministerial de abril de 1995".

"Susana Díaz ayudó a Griñán a que no quedara nadie de confianza de Manuel Chaves en el PSOE andaluz…".

- En su sexta declaración, esta vez ante la jueza Núñez Bolaños, en febrero de 2016, aseguró que "parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos".