Rivera y el PNV se enzarzan ante la incertidumbre sobre los Presupuestos

La guerra sin cuartel entre PP y Ciudadanos se ha librado este martes en un frente secundario pero de vital importancia, el de los potenciales apoyos del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado, que no son otros que el partido naranja y el PNV. La tensión entre ambos ha estallado definitivamente, con un duro cruce de acusaciones entre Albert Rivera y el portavoz peneuvista, Aitor Esteban.

Soliviantado por la pregunta que este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, hará el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acerca de la ponencia del Estatuto vasco, que los naranjas consideran una "amenaza para la democracia" por incluir "un referéndum para la independencia del País Vasco", Esteban ha asegurado que los de Rivera "no se leen los papeles" y sólo tratan, a su juicio, de "zaherir" de "dar en la cocorota al PP" y de "mentir" acerca de la iniciativa de reforma del Estatuto de Guernica, utilizando al PNV en su batalla política contra el PP.

"No me parece un partido serio" ha dicho el hombre en Madrid de los nacionalistas vascos, quien se ha preguntado retóricamente si Ciudadanos quiere contribuir a la recuperación económica y si "está interesado en la estabilidad". En todo momento, Esteban ha reiterado que mientras siga vigente el 155 en Cataluña el Gobierno no podrá contar con su apoyo. "No es nuestro turno" ha señalado gráficamente.

Rivera: "Es un Plan Ibarretxe II"

Albert Rivera, en su habitual intervención de los martes ante su grupo parlamentario, ha asegurado que la pregunta de Girauta trata de averiguar "la posición política del Gobierno en un tema muy grave. El PNV ha decidido que va reformar el estatuto vasco para hacer un Plan Ibarretxe II. es decir: la soberanía nacional troceada y la liquidación de la soberanía nacional, a plazos".

El líder naranja ha asegurado que la "soberanía nacional no se negocia, tampoco con el PNV" y le ha recordado con sarcasmo a Mariano Rajoy que los peneuvistas, a diferencia de Ciudadanos, no apoyaron en 2016 su investidura: "Ciudadanos fue el único, junto al PP, que votó sí a Rajoy. Porque el PNV, los amigos de Rajoy, no le votaron".

El portavoz del PP, Rafael Hernando, en una rueda de prensa donde no ha ahorrado dardos verbales contra Rivera, ha negado que tengan cualquier tipo de connivencia ideológica con la ponencia presentada recientemente en el Parlamento de Vitoria: "Está en los genes del PP que no se puede incluir el derecho de autodeterminación en ningún estatuto, esto es una barbaridad" ha afirmado, pidiendo que se superen "las diferencias" entre los tres partidos para sacar adelante los Presupuestos.