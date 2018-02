Todos contra Ciudadanos por proponer una investigación de los atentados de Barcelona

Ciudadanos ha vuelto a quedarse solo este martes en el Congreso, en esta ocasión a cuenta de su iniciativa para crear una comisión de investigación sobre los atentados del pasado verano en Barcelona y Cambrils, en los que el terrorismo islámico asesinó a dieciséis personas. La cámara baja ha rechazado la propuesta, que le ha valido al partido naranja duras y unánimes críticas de todo el arco parlamentario, desde el PP a la izquierda, y también de los nacionalistas.

233 votos en contra de PP, PSOE, ERC, PNV , PdeCat y grupo mixto han hecho que la proposición no salga adelante ya que sólo ha conseguido el sí de los representantes naranjas y la abstención de los de Podemos.

Críticas a Cs

"Monumento al oportunismo político" decía el diputado popular José Alberto Martín-Toledano; "lo único que quieren es saber cuantos puntos más le da este tipo de confrontación en las encuestas" espetaba desde su tribuna el socialista Felipe Sicilia; "utilizan a las víctimas como moneda de cambio para la derecha" afirmaba Lucía Martín, de la confluencia catalana de Podemos, y reproches parecidos lanzaban los representantes nacionalistas.

Antes de la votación, el PDeCAT trataba de enmendar la propuesta naranja para incidir en el elogio a la labor de los Mossos, en la reivindicación de integrar al cuerpo autonómico en Europol y en la relación del Iman de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un aspecto que centraba la intervención del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián: "Era terrorista del Estado islámico. Era el cerebro de los ataques, cuya muerte manipulando explosivos en Alcanar, aceleraba los acontecimientos y, sobre todo, era colaborador del CNI". El diputado republicano aludía, también, a la relación que el Iman tuvo en la prisión de Castellón con uno de los condenados por el 11-M.

Girauta: "¿Por qué no habría que investigar los atentados?"

Sin embargo, Ciudadanos no aceptaba esas enmiendas parciales. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, comenzaba su intervención asegurando que "la cuestión es por qué no habría que investigar los atentados" y refiriéndose igualmente a la casa de Alcanar, pero en un sentido distinto al de Rufián: "Sólo a las once de la noche del 17 de agosto relacionaron los Mossos D’Esquadra los atentados con la previa explosión, el día 16, de 120 bombonas de butano, más explosivos de fabricación casera, en una vivienda ocupada ilegalmente en Alcanar".

Igualmente, Girauta replicaba uno de los argumentos del PP contrarios a la comisión, el de que será mejor realizarla en el Parlamento de Cataluña: "¿Acaso los atentados del 11-M los investigó la Asamblea de Madrid? ¿O es que los muertos de Barcelona son menos muertos?" afirmaba, recordando también las comisiones de investigación en parlamentos de distintos países sobre atentados terroristas, como la llevada a cabo por el Congreso de EEUU sobre el 11-S.

El voto contrario de PP, PSOE y los separatistas, y la abstención de Podemos, han provocado el rechazo a la creación de la comisión de investigación. Poco más de un año después de que arrancase la legislatura, la cámara baja ha aprobado tres comisiones de investigación, dos de ellas, la de la financiación del PP y la de la crisis bancaria, todavía abiertas.