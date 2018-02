Ayer día 13, víspera del Día de los Enamorados, a las ocho de la noche, se anunciaba en Torremolinos una sesión del taller gratuito de "autocoñocimiento y masturbación para mujeres cisexuales" aunque extiende sus enseñanzas a los masajes eróticos entre hombres, como demuestran sus propios carteles. En su anuncio aparecía la caracterización de "público" y, en efecto, en su subvención participa la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Aunque las charlas son teóricas, dice Diario de Sevilla, los carteles son explícitos, sobre todo el referido a los masajes entre hombres. En uno de ellos, el destinado a las mujeres, se lee la frase Afrodita y su manita y en el orientado hacia hombres se dice Tú me das cremita, yo te doy…

La polémica surgió en las redes sociales, insultos y consideraciones críticas incluidas, algunas de las cuales no gustaron a Apoyo+, la ONG que los organiza y que dirige Jorge Garrido en el conjunto de España, no descarta acciones legales en caso de que algunas opiniones pudieran ser constitutivas de delitos de odio.

La excusa de la celebración de estos talleres es el Día Europeo de la Salud Sexual se ha fijado para hoy, día tradicional de los Enamorados y se incluye en un programa de prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en el que colabora la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, cuyo logotipo aparece en la cartelería.

Según Apoyo+, la Consejería de Salud conocía tanto el contenido como los carteles de los talleres. La Administración autonómica apoya con casi 10.000 euros el programa anual de prevención de las ETS, que va de junio de 2017 a mayo de 2018 y del que las charlas de mañana y pasado son una actividad más.

La portavoz del PP en Torremolinos , Margarita del Cid, dijo: "A mí personalmente los carteles no me gustan, pero me parezca de más gusto o menos gusto, es una campaña de concienciación que está haciendo Apoyo+ para el tema del VIH".

Según la ONG que imparte los talleres, las críticas no son propias de este tiempo y dejo caer que hace poco más de una semana, el PP de la localidad diferenció entre el "turismo gay de baja estofa" y el de "gays serios y formales", lo que motivó una oleada de críticas de las organizaciones que trabajan con colectivos de gays y lesbianas.

La explicación de una de las coordinadoras de la subvencionada por el gobierno andaluz, Apoyo+, es que "vienen elecciones y se está utilizando este tema como arma política contra el PSOE". De hecho, se añade desde a ONG los cursos son demandados "por la población" y las plazas (15 por sección) estaban punto de agotarse la víspera de su apertura.