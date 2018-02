Los audios de los Mossos durante el 1-O hunden a Forn y Trapero

Las comunicaciones de los Mossos d'Esquadra durante el 1 de octubre muestran de manera descarnada que las instrucciones recibidas por las patrullas no eran las de cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de cerrar los colegios e impedir el referéndum ilegal sino todo lo contrario. La policía que entonces dirigían el preso Joaquim Forn en calidad de consejero de Interior y el "major" del cuerpo Josep Lluís Trapero, en libertad con medidas cautelares, no contempló en ningún momento cumplir con la orden judicial.

Las prioridades trasladadas a los policías autonómicas eran otras y no pasaban en ningún caso por desalojar colegios o coordinarse con la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como indicaba el mandato judicial.

"Menores y medios canadienses"

Hasta la apertura de los colegios, las patrullas se dedicaron a constatar y dar parte a la centralita de la situación. "El instituto (el Pau Claris de Barcelona) está cerrado con llave y en el interior hay unas trescientas personas. Actitud pacífica y festiva. No podemos acceder. Le informo también de que hay menores en el interior y de que hay medios públicos de Canadá", comunicaba un agente.

Otro envía un mensaje parecido a su central: "A ver, hemos intentado acceder con la patrulla aquí al Consell 60 y la actitud de las personas concentradas... que no nos han dejado entrar. No se ha podido identificar a nadie".

Ante todo, sin casco

En los audios filtrados a La Vanguardia y que forman parte de la instrucción del sumario del 1-O en el Supremo queda constancia de la actitud contemplativa de los agentes, que a esa primera hora se limitan a constatar la afluencia de gente y la constitución de las mesas. Ante una manifestación de un grupo con estética antisistema, la centralita ordena a los agentes que bajo ningún concepto se pongan el casco. En los días previos, Forn había declarado por activa y por pasiva que los Mossos estaban para facilitar el referéndum y que sus agentes no se iban a dedicar a buscar urnas en plena alerta terrorista.

"Salga de la zona de conflicto"

La llegada de la Policía Nacional a algunos colegios de Barcelona provoca una oleada de consternación e incluso indignación entre los mossos, que comentan a voz en grito por radio que "¡están cargando, están cargando!". Desde la central se les insta a atender a los heridos. Un mosso pide instrucciones "para garantizar nuestra seguridad y la de la gente de los colegios". Las órdenes de los mandos son claras: "Para todos los efectivos de Sant Andreu, en caso de carga de la Policía, nuestra tarea es auxiliar a los heridos y dar consejo a las personas que se encuentren en las inmediaciones". A los agentes que pretendían intervenir se les conmina a no hacerlo: "No intervenga, no intervenga. Por favor, manténgase al margen, salga de la zona de conflicto".

El material obtenido a pesar de las trabas e impedimentos de la Generalidad y el propio cuerpo de Mossos d'Esquadra, refuta la línea argumental de las defensas de Trapero y Forn, que llegó a acusar en el Supremo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de haber "dejado tirados" a los Mossos.