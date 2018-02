El Mundo cuenta que "la trama del Canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia". "La Guardia Civil encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Complutense a la presidenta madrileña". Explican los investigadores en el texto que Cifuentes "renunció finalmente a la adquisición de dicho piso". Toda una lección para el podemita Espinar, que no sólo no rechazó un pisito de Protección Oficial, sino que hizo negocietes con él. Federico Jiménez Losantos está decepcionado con nuestras hiperactivas feministas. "Yo esperaba que las debeladoras de María Moliner defendieran a Cristina Cifuentes tras uno de los ataques más sórdidos en función del sexo de la aludida que uno recuerda en la dilatada historia de la corrupción de los partidos políticos. Pues bien, pese a que la injuriada lo reclamó, un hosco silencio fue la respuesta. Se ve que las de derechas no son mujeres, tan solo estorbos, o sea estorbas". Lo de 'las de derechas' creo que te lo discutiría ferozmente Pilar Ferrer, Federico. A Santiago González le van a caer hostias como panes por su columna de hoy sobre las defensoras del revisionismo lingüístico sexista, a las que "Rosa Belmonte puso en su sitio: 'Por lo menos, el término gilipollas no lo tenéis que revisar'". Sublime, Rosa. "Irina dijo una chorrada, vale, no tiene mayor importancia. Todos sabemos que el macho alfalfa no la seleccionó por su sintaxis". A la hoguera, vas a ir.

El País dice que "el PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos". ¿El PP? ¿Financiación? Ay, que me da la risa. El tema catalán está en decadencia en todos los periódicos desde que los golpistas están en modo estatuas de sal. No así en El País, que le sigue dando mucho espacio. El editorial de hoy felicita al 155. "Los hechos revelan que los partidarios más fanáticos del 155 son lo secesionistas: les ahorra responsabilidad y alimenta sus desvaríos, lamentos y falsos agravios… mientras siguen cobrando del erario". Tan ricamente, oye. Se felicita de las propuestas de Fomento para favorecer infraestructuras en la región. "El Gobierno gobierna hoy Cataluña (…) Nada impide alumbrar planes para infraestructuras pendientes (cercanías ferroviarias, carreteras, corredor mediterráneo)". ¿Y el tren para Extremadura? Extremeños, Cataluña os roba.

ABC echa las muelas con los jueces protectores de etarras de Estrasburgo. No es para menos. "Estrasburgo obliga a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T4". Hay que tener poca vergüenza. Bieito Rubido cita a Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez". Y dice en el editorial que "los jueces del Tribunal de Estrasburgo que juzgan desde la distancia, del tiempo y de la razón, han hecho buena la estrategia de las denuncias falsas por torturas". A ver cómo se lo explican a las víctimas esos señores que se dedican a los derechos humanos… de los etarras.

La Razón les atiza a estos jueces: "La carta de ETA que deja en evidencia a Estrasburgo". Más preocupados por los "daños morales" sufridos por los de las bombas y el tiro en la nuca y desdeñan los de los asesinados y sus familias. En fin. El periódico trae cosas mucho más divertidas, como un pequeño editorial de Marhuenda titulado "las cuentas (poco claras) de Ciudadanos". Jua, jua, jua. Incluso tienen otro mejor: "La república catalana de Ciudadanos en Manresa". Pretende convencernos de que Ciudadanos es un partido indepe, parece. Patético.

Y visto que lo de Cataluña se ha enquistado –"Arrecia el choque de JxCat y ERC por la investidura", titula hoy La Vanguardia–, Enric Juliana decide trasladarse a Madrid, ya no sólo en cuerpo sino también en espíritu. "El futuro de España se va a jugar en Madrid en los próximos dos años (…) La erosión del PP en la capital de España parece imparable (…) Estamos asistiendo en Madrid al final de un largo ciclo de dominio". Haces bien Enric, quédate con Ferreras, el centro de operaciones de la política nacional.