Úrsula Máscaró planta cara a la imposición del catalán en Baleares

Úrsula Máscaro ha decidido no tener miedo y dar la cara. La reputada diseñadora de calzado se ha embarcado en la creación de un movimiento cívico en defensa de la libertad lingüística que ha sido bautizado como 'Mos Movent'. En Es la tarde de Dieter, Úrsula Mascaró ha relatado que en las Islas Baleares "el brazo de Cataluña lleva introduciéndose desde hace varios años" pero la crisis catalana ha hecho que en las islas "despierten antes".

"Aquí solo hay un 13% de nacionalistas pero han pactado con el PSOE que ahora gobierna", ha lamentado Mascaró. La diseñadora se ha referido al requisito del catalán en la sanidad pública balear, ha insistido en que es "una traba" y una medida política, no sanitaria. "No necesitamos que nos hablen en Catalán necesitamos que nos curen. Tenemos muchos problemas". La diseñadora ha enumerado algunos de esos problemas, ha puesto como ejemplo las listas de espera, problemas en urgencias o dificultades en el transporte.

En este sentido, ha revelado que de las siete mil quejas recibidas el año anterior en la sanidad balear solo cinco fueron "por no ser atendidos en catalán". Con estos datos sobre la mesa, la diseñadora balear ha afirmado que "nos quieren imponer su lengua y la gente esta en las calles, vamos a luchar lo que haga falta. Somos muchos, tenemos ganas de hablar". Palabras que llegan cuatro días antes de la manifestación del próximo 18 de febrero en protesta por el requisito del catalán en la sanidad balear.

No obstante, en este camino de lucha, Úrsula Mascaró, se ha tropezado con alguna piedra; ha desvelado que al principio "hubo coacciones o amenazas que me decían cállate que tú eres zapatera y no filóloga". Palabras que no han logrado frenar a la diseñadora que ha defendido que hay que ser valientes y ha animado a los empresarios a unirse a su proyecto.

Por último, Máscaro ha lamentado que la clase política no de la batalla en la defensa de la libertad lingüística. De hecho, se ha preguntado: "¿Por qué no consiguen que se respete la constitución?".